في خطوات بسيطة.. كيف تستعيد سيارتك المسروقة؟

يجهل الكثير من المواطنين الإجراءات التي يجب اتباعها لاستعادة السيارة حال سرقتها .

“الدستور” يستعرض في السطور التالية، خطوات استعادة السيارة المسروقة..

كيف تستعيد سيارتك المسروقة؟

حال سرقة سيارتك عليك التوجه إلى أقرب قسم شرطة وتحرير محضر بالواقعة.

تحصل على رقم المحضر وتوجه إلى مباحث المرور لعمل نشرة وإشارة لرصد السيارة حال تحركها وظهروها على الطريق.

وعمل نشرة بالسيارة هام جدا لأنه يتم نشر رقمها مواصفاتها على كل أجهزة الحاسب الألي في مصر بما يفيد أن السيارة التي تحمل أرقام لوحات معينة مسروقة، مما يتيح لأي كمين التعرف عليها حال مرورها منه وإيقافها في الحال.

وتتيح عملية النشر البيانات الخاصة أيضا بالمبلغ صاحب السيارة وأرقام هاتفه، مما يُسهل على رجال الأمن التواصل معه حال رصد سيارته المسروقة.

يجب عليك التوجه إلى النيابة العامة للحصول على أمر بوقف التعامل على السيارة المسروقة.

وتتمثل أهمية هذا الإجراء، أنه في حال نسيت الرخصة داخل السيارة وقت السرقة، فذلك قد يمنح اللص ميزة عمل توكيل وبيع السيارة لمشتري حسن النية، وهذه يقيك الدخول في دوامات غير مطلوبة بالنسبة لك كمالك سيارة.

ويتم تسليم الجواب الذي حصلت عليه من النيابة إلى المرور ليتم وضعه في الملف الخاص بسيارتك ووقتها لو توجه اللص أو غيره للتعامل على سيارتك سيتم القبض عليه فورا والتحفظ عليه وسيتم الاتصال بك عن طريق بياناتك الموجودة في المرو ومباحث المرور.