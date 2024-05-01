الأربعاء 01 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الدواء تشارك بورشة عمل "تحول النظام الصحي المصري نحو مشاركة فاعلة للقطاع الصحي الخاص"

الدكتور يس رجائي
الدكتور يس رجائي بورشة عمل تحول النظام الصحي

شاركت هيئة الدواء المصرية في ختام فعاليات ورشة العمل التي نظمتها منظمة الصحة العالمية، والتي جاءت تحت عنوان: " تحول النظام الصحي المصري نحو مشاركة فاعلة للقطاع الصحي الخاص"، وذلك بمشاركة وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والهيئة العامة للرعاية الصحية وممثلين عن منظمة الصحة العالمية والجهات المعنية بالشأن الصحي في مصر.

هيئة الدواء المصرية تستقبل ممثلى جمعية المعلومات الدوائية الدولية (DIA)

وأكد الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء لشئون الإعلام والتواصل المجتمعي ودعم الاستثمار خلال كلمته عن صناعة الدواء على توجيهات رئيس الهيئة باهمية  الشراكة الاستراتيجية مع شركاء الصناعة المحليين والدوليين، وأن الهيئة تدعم توفير المناخ الآمن لجذب الاستثمارات في قطاع الدواء، وأنها تقدم كافة سبل الدعم الفني والإجرائي للمؤسسات الصيدلية، وتثمن دور القطاع الخاص في تطوير منظومة الدواء، مع توضيح عدد من الاجراءات المتبعة بالمؤسسات الصيدلية لضمان جودة المستحضرات والمستلزمات الطبية.

الخدمات الصحية الخاصة

من جانبه، قال الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن المنظمة وضعت عام 2020 استراتيجيتها بشأن إشراك قطاع تقديم الخدمات الصحية الخاصة من خلال الحوكمة في النظام الصحي والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالوضع في مصر، مؤكدا أن المنظمة ستواصل جهودها على المستويات الثلاثة (المستوى القطري والإقليمي والمقر الرئيسي) لتقديم الدعم الفني اللازم بالتنسيق مع الشركاء الآخرين لدعم القطاع الصحي في مصر لتقديم خدمات صحية شاملة ومنصفة وعالية الجودة.

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وكانت هيئة الدواء المصرية قد شاركت في فعاليات مؤتمر قمة الخليج للشئون التنظيمية ٢٠٢٤ النسخة التاسعة GCC Regulatory Affairs Pharma Summit 2024، والذي انعقد فى دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تبادل المعلومات، ونقل الخبرات بين السلطات التنظيمية للدواء، وعرض أهم التحديثات بالأطر والقواعد والإجراءات التنظيمية الخاصة بتسجيل المستحضرات البشرية واليقظة الدوائية، ونظام إدارة الجودة. 

وخلال الجلسات استعرض ممثلو الهيئة الأدلة التنظيمية والأنشطة والبرامج الخاصة بمختلف بمجالات العمل الرقابية المنوطة بها الهيئة، والمتعلقة بطبيعة عمل السلطة التنظيمية، والتعريف بأحدث القواعد المتبعة في مجال تسجيل ومأمونية وجودة المستحضرات الصيدلية.

 

جانب من ورشة عمل تحول النظام الصحي
جانب من ورشة عمل تحول النظام الصحي
جانب من ورشة عمل تحول النظام الصحي
جانب من ورشة عمل تحول النظام الصحي
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