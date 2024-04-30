هيئة الدواء المصرية تستقبل ممثلى جمعية المعلومات الدوائية الدولية (DIA)

استقبل الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، مروان فتح الله، رئيس ومدير عام جمعية المعلومات الدوائية (DIA)، والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير المهني وتنمية القدرات، بالإضافة إلى نخبة من رؤساء الإدارات المركزية بالهيئة.

تناول الاجتماع مناقشاتٍ عدة؛ حيث استطلع وفد الجمعية سبل التعاون الثنائي الممكنة مع هيئة الدواء المصرية في مجالي التصنيع الدوائي والسياسات الدوائية، كما تم مناقشة بعض نواحي التطوير المهني فيما يخص الدورات التدريبية المتعلقة بموضوعات اليقظة الدوائية وممارسات التصنيع الجيد.

جمعية المعلومات الدوائية

جدير بالذكر، أن جمعية المعلومات الدوائية (DIA) قد تأسست عام ١٩٦٤ كمنظمة دولية غير هادفة للربح ومقرها واشنطن، وتعتبر منصة عالمية لتيسير التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في مجال تطوير الدواء في جميع مراحله، إلى جانب تبادل المعرفة في مجال التكنولوجيا الطبية، وغيرها من أوجه الرعاية الطبية، وذلك من خلال عقد المؤتمرات، وتيسير التواصل بين الجهات الطبية والدوائية بمختلف مناطق العالم، كما تنظم الجمعية العديد من المؤتمرات داخل الولايات المتحدة وخارجها؛ حيث تقوم سنويًا بتنظيم مؤتمر دولي Global Annual Meeting يتم فيه دعوة مختلف الجهات المعنية بالتصنيع الدوائي وممثلي الحكومات والأكاديميين.

جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لتعزيز كافة سبل التعاون مع مختلف المنظمات الدولية المعنية بمجال التطوير الدوائي، وجهودها المتواصلة الرامية إلى مواكبة أحدث النظم العالمية في مجال الدواء؛ مما يعود بالنفع على النظام الرقابي بجمهورية مصر العربية، وانعكاس ذلك علي جودة وأمان وفاعلية الدواء المصري.

وحصلت "الدستور" على الخطة التدريبية ودليل البرامج التدريبية المقدمة للصيادلة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر لشهر مايو 2024.

وشملت قائمة البرامج التدريبية حزمة من ورش العمل وبرامج التدريبية المقدمة من الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، والإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، الإدارة المركزية للعمليات، الإدارة المركزية للرقابة الدوائية.