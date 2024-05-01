الصحة تشدد على ضرورة التأكد من 3 بيانات قبل شراء الأسماك المدخنة

أكدت وزارة الصحة والسكان على ضرورة التأكد من ٣ بيانات قبل شراء الأسماك المدخنة حفاظًا على صحة المواطنين، وذلك فى تقرير رسمى لها.

ونصحت الوزارة المواطنين بضرورة التأكد من تاريخ الإنتاج، مدة الصلاحية، طريقة تدخين السمكة سواء كانت "باردًا أو ساخنًا".

وأكدت على شن حملات مكثفة على المنشآت الغذائية، وخاصة منشآت تداول الأسماك المملحة والمدخنة، لمنع تداول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وخصصت وزارة الصحة والسكان عددًا من الأرقام الخاصة بطوارئ التسمم الغذائي وهى 137- 16474.

نصائح تناول الفسيخ أو الرنجة

وكانت قدمت وزارة الصحة والسكان عددًا من النصائح للمواطنين، عن تناول الفسيخ أو الرنجة، والتى تشمل:

تجنب المشروبات الغازية.

تناول كمية كبيرة من الخضروات الورقية (مثل: الخس والجرجير والبقدونس والكرفس).

تناول كمية كبيرة من الخضروات الورقية (مثل: الخس والجرجير والبقدونس والكرفس). شرب الكثير من الماء قبل تناول الفسيخ والرنجة.

تناول النشويات المعقدة (مثل الخبز البني).

وضع خل التفاح والليمون على الفسيخ والرنجة، لقتل أي بكتيريا داخل المعدة بعد تناوله.

شرب المشروبات الساخنة الشاي الأخضر، الكركديه، الينسون لتطهير المعدة من السموم والفضلات.

تجنب تناول الوجبات الدسمة في اليوم التالي.