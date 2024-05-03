"الصحة" تكشف 4 أنواع لسرطان القولون.. وتنصح بالكشف المبكر

قالت وزارة الصحة والسكان، إن سرطان القولون يصيب العضو المسئول عن امتصاص الماء والأملاح من بقايا الطعام التي يجهّزها الجسم من أجل طردها على هيئة فضلات.

وأضافت أن سرطان القولون ينقسم إلى 4 أقسام هى “القولون الصاعد- القولون المستعرض- القولون النازل- القولون السينى (قبل منطقة الشرج)”.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن سرطان القولون والمستقيم يعتبر ثاني سبب رئيسي للوفيات الناجمة عن السرطان في العالم، لافتة إلى أن المرض يصيب القولون "الأمعاء الغليظة" أو المستقيم.

وشددت الوزارة على أهمية الكشف المبكر عن المرض، والالتزام بالمتابعة الدورية، من خلال مراكز الفحص التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية التى تتضمن الكشف عن أورام (الرئة- القولون- عنق الرحم- البروستاتا).

وأفادت وزارة الصحة والسكان بأنه يمكن معرفة المؤشرات الأولية للمرض من خلال استبيان يتم ملؤه عند التوجه لأقرب وحدة صحية، أو عن طريق الاتصال على الرقم 15335 لملء الاستبيان من خلال مكالمة تليفونية مع الفريق الطبي الخاص بالمبادرة.

مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية



كانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم) لـ3 ملايين و61 ألفا و637 شخصًا بالمجان، تحت شعار "100 مليون صحة".

يأتي ذلك ضمن المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة، واللتان شملتا 18 محافظة، مستهدفة المواطنين من سن 18 عامًا فأكثر، بهدف الكشف عن الأورام في المراحل المبكرة، ما يسهم في تقليل نسبة الوفيات الناجمة عن المرض، وتقليل العبء المادي الذي يسببه تشخيص الأورام في المراحل المتأخرة، بإلإضافة إلى خدمة المساعدة في الإقلاع عن التدخين.

وأوضحت أن الحصول على خدمات المبادرة يبدأ بتوجه المواطن إلى الوحدة الصحية، وملء استبيان يتضمن عددًا من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التي تشملها المبادرة، ويتم من خلال نتيجة الاستبيان معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن.