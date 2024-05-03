الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

وفرت الدولة المصرية العديد من الخدمات لذوى الإعاقة وذوى الاحتياجات الخاصة أبرزها، كارت الخدمات المتكاملة والذى ما زال يتصدر محركات البحث، حيث يُعد كارت الخدمات المتكاملة وثيقة رسمية تمنحها وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتُثبت نوع ودرجة الإعاقة لديهم، ويوفر كارت الخدمات المتكاملة العديد من المزايا.

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدد من الشروط للحصول على كارت الخدمات المتكاملة وتشمل:

أن يكون المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة.
أن يكون مصري الجنسية.
أن يكون مقيمًا في مصر.
أن لا يتجاوز عمره 60 عامًا.
أن لا يكون له أي دخل ثابت.

مستحقو كارت الخدمات المتكاملة 2024

وعن مستحقو كارت الخدمات المتكاملة التى حددتهم وزارة التضامن الاجتماعي فهم:

- الإعاقة الشديدة وهى التي تؤدي إلى فقدان الإنسانية لاستقلاليته في الحركة أو التواصل أو العناية بذاته.

كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

- الإعاقة المتوسطة وهى التي تؤدي إلى صعوبة في الحركة أو التواصل أو العناية بالذات وتشمل ما يلي:-

  • الإعاقة البصرية مثل فقدان البصر أو ضغف البصر الشديد.
  • الإعاقات السمعية مثل فقدان السمع أو ضعف السمع الشديد.
  • الإعاقات الذهنية مثل التخلف العقلي أو صعوبة التعلم.
  • الإعاقة الحركية مثل الشلل أو ضمور العضلات.
  • الإعاقة المزدوجة أو المتعددة هى الأعاقة التي يعاني منها الشخص من أكثر نوع من الإعاقة.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومى

خصصت وزارة التضامن عبر موقعها الإلكتروني خدمات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات التالية.

- ادخل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي 
- اضغط على "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة".
- اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".
- أدخل الرقم القومي الخاص بك المكون من 14 رقما، ثم اضغط على "بحث".

txt

بـ3 طُرق.. كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

وعند الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي ستظهر لك البيانات التالية: رقم البطاقة، اسم صاحب البطاقة، تاريخ الميلاد، نوع الإعاقة، درجة الإعاقة، تاريخ إصدار البطاقة، وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 

  • خدمة الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة.
  • التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.
  • الكشف المجانى في المستشفيات لذوي الإعاقة.
  • الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.
  • الإعفاء من الضرائب.
  • الدمج في مدارس التعليم الأساسى لذوي الإعاقة.
  • الدمج في المعاهد والجامعات.
  • الإعفاء من الرسوم الجمركية على سيارة معاقين.
كارت الخدمات المتكاملة ذوي الإعاقة التضامن مستحقوا كارت الخدمات المتكاملة الإعاقة الشديدة

مواد متعلقة

"الصحة" تكشف عددًا من المعلومات حول اللقاحات ومدى أهميتها

الصحة تكشف الخدمات المقدمة للعمال بالتزامن مع عيدهم

توفير جميع اللقاحات لحماية المواطنين.. "الصحة العالمية" تُشيد بإنجازات مصر

نجاح مجمع الإسماعيلية الطبي كأول مجمع طبي مصري متكامل في الحصول على اعتماد "JCI"

الرقابة الصحية تشارك بفيلم عن إمكانات مصر فى السياحة العلاجية والاستشفائية برومانيا

الصحة: إدراج 118 ألف مريض تليف كبدي ضمن منظومة الاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الكبد

الدواء تشارك بورشة عمل "تحول النظام الصحي المصري نحو مشاركة فاعلة للقطاع الصحي الخاص"

الصحة تشدد على ضرورة التأكد من 3 بيانات قبل شراء الأسماك المدخنة

الأكثر قراءة

عاجل| "التنمية المحلية": إتاحة "أبلكيشن موبايل" للتعامل على مخالفات البناء

يورجن كلوب يكشف: هل تم حل الخلاف مع محمد صلاح؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

أول تحرك من محافظ البحر الأحمر بعد "الإعلان الخادش" بالغردقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

لواء. محسن الفحام

أسبوع الأعياد

خالد حريب

بعث المبادرة العربية من جديد

محمد عبدالعزيز

بطولة "سيد البلد".. زعيم الثغر

محمد الراعي

التحكيم وسلوكيات اللاعبين سبب تراجع مستوى الأهلى والزمالك

حسن الهتهوتى يكتب: لـ«سيناء» رب يحميها

د. محمد عفيفي

نجيب محفوظ فى أبوظبى

صور

فرحة هدف فوز الزمالك على البنك الأهلى

إقبال كبير على مهرجان التمور بوزارة الزراعة

صناعة السبح اليدوية في مصر: تراث عريق وحرفة رابحة

محطة تل أبيب

المزيد

قلق أوروبى من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الوجود المسيحى فى الأراضى الفلسطينية

الصحة العالمية: خطتنا لتغطية التوغل الإسرائيلى فى رفح الفلسطينية لن تمنع الكارثة

اليوم 210 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح ومناطق متفرقة من غزة