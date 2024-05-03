الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

وفرت الدولة المصرية العديد من الخدمات لذوى الإعاقة وذوى الاحتياجات الخاصة أبرزها، كارت الخدمات المتكاملة والذى ما زال يتصدر محركات البحث، حيث يُعد كارت الخدمات المتكاملة وثيقة رسمية تمنحها وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتُثبت نوع ودرجة الإعاقة لديهم، ويوفر كارت الخدمات المتكاملة العديد من المزايا.

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدد من الشروط للحصول على كارت الخدمات المتكاملة وتشمل:

أن يكون المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

أن يكون مصري الجنسية.

أن يكون مقيمًا في مصر.

أن لا يتجاوز عمره 60 عامًا.

أن لا يكون له أي دخل ثابت.

مستحقو كارت الخدمات المتكاملة 2024

وعن مستحقو كارت الخدمات المتكاملة التى حددتهم وزارة التضامن الاجتماعي فهم:

- الإعاقة الشديدة وهى التي تؤدي إلى فقدان الإنسانية لاستقلاليته في الحركة أو التواصل أو العناية بذاته.

- الإعاقة المتوسطة وهى التي تؤدي إلى صعوبة في الحركة أو التواصل أو العناية بالذات وتشمل ما يلي:-

الإعاقة البصرية مثل فقدان البصر أو ضغف البصر الشديد.

الإعاقات السمعية مثل فقدان السمع أو ضعف السمع الشديد.

الإعاقات الذهنية مثل التخلف العقلي أو صعوبة التعلم.

الإعاقة الحركية مثل الشلل أو ضمور العضلات.

الإعاقة المزدوجة أو المتعددة هى الأعاقة التي يعاني منها الشخص من أكثر نوع من الإعاقة.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومى

خصصت وزارة التضامن عبر موقعها الإلكتروني خدمات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات التالية.

- ادخل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي

- اضغط على "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة".

- اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

- أدخل الرقم القومي الخاص بك المكون من 14 رقما، ثم اضغط على "بحث".

وعند الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي ستظهر لك البيانات التالية: رقم البطاقة، اسم صاحب البطاقة، تاريخ الميلاد، نوع الإعاقة، درجة الإعاقة، تاريخ إصدار البطاقة، وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة