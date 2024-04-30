الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

تُولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بِرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، و كارت الخدمات المتكاملة واحدة من آلياتها لتوفير سبل الحياة الكريمة لهم ، و أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي "كارت الخدمات المتكاملة" للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يقدم لهم العديد من المميزات والخدمات.

ما هو كارت الخدمات المتكاملة؟

هو بطاقة ذكية تُصدرها وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، تهدف إلى تسهيل حصولهم على مختلف الخدمات والاحتياجات الأساسية.

من هم المستحقون لكارت الخدمات المتكاملة؟

يشمل المستحقون لكارت الخدمات المتكاملة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بشرط أن يكونوا مسجلين في أحد مكاتب التأهيل الاجتماعي التابعة للوزارة، وأن يكونوا حاصلين على شهادة إعاقة معتمدة.

ما هي خطوات التقديم على كارت الخدمات المتكاملة؟

التوجه إلى أحد مكاتب التأهيل الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

إحضار المستندات المطلوبة، والتي تشمل: شهادة ميلاد. شهادة إعاقة. صورة بطاقة الرقم القومي. صورة شخصية حديثة. تقرير طبي يوضح نوع ودرجة الإعاقة.

ملء استمارة التقديم.

سداد رسوم استخراج الكارت.

ما هي مميزات كارت الخدمات المتكاملة؟

يقدم كارت الخدمات المتكاملة العديد من المميزات للأشخاص ذوي الإعاقة، منها:

الحصول على معاش شهري: يتراوح المعاش الشهري من 400 إلى 1200 جنيه مصري، حسب نوع ودرجة الإعاقة.

يتراوح المعاش الشهري من 400 إلى 1200 جنيه مصري، حسب نوع ودرجة الإعاقة. العلاج المجاني: يحصل حامل الكارت على العلاج المجاني في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة.

يحصل حامل الكارت على العلاج المجاني في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة. السفر المجاني: يحصل حامل الكارت على السفر المجاني في وسائل النقل العام.

يحصل حامل الكارت على السفر المجاني في وسائل النقل العام. التأهيل والتدريب: يحصل حامل الكارت على فرص التأهيل والتدريب لتمكينه من الاندماج في المجتمع.

يحصل حامل الكارت على فرص التأهيل والتدريب لتمكينه من الاندماج في المجتمع. الوظائف: يحصل حامل الكارت على فرص التوظيف في القطاعين العام والخاص.

يحصل حامل الكارت على فرص التوظيف في القطاعين العام والخاص. الإعفاءات الضريبية: يحصل حامل الكارت على إعفاءات ضريبية على بعض السلع والخدمات.

يحصل حامل الكارت على إعفاءات ضريبية على بعض السلع والخدمات. الدخول المجاني للمتاحف والمناطق الأثرية: يحصل حامل الكارت على الدخول المجاني للمتاحف والمناطق الأثرية.

يحصل حامل الكارت على الدخول المجاني للمتاحف والمناطق الأثرية. المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية: يحصل حامل الكارت على فرص المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي.

كيف يمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة؟

يمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من خلال الطرق التالية:

من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي: https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx

https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx من خلال تطبيق "كريم": يمكن تحميل تطبيق "كريم" من متجر التطبيقات.

يمكن تحميل تطبيق "كريم" من متجر التطبيقات. من خلال الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي: يمكن الاتصال بالخط الساخن على الرقم 1445.

كيف يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة؟

يمكن الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة من خلال الطرق التالية: