الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

يبحث الكثير من المواطنين المستفادين من كارت الخدمات المتكاملة عن كيفية كارت الخدمات المتكاملة، وهو برنامج أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي يعمل على توفير خدمات طبية شاملة تشمل العلاج الطبي، والتشخيص، والوقاية، والرعاية الصحية الشاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، كما يمكن الحصول على الوظائف المخصصة لذوي الإعاقة: يوفر كارت الخدمات المتكاملة فرصة أكبر لذوي الإعاقة للحصول على الوظائف المخصصة لهم، حيث يمنحهم الأولوية في التعيين في هذه الوظائف.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2024

ويمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال اتباع الطريقة التالية: 

ادخل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي من هنا.

اضغط على "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة".

اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

أدخل الرقم القومي الخاص بك.

اضغط على "بحث".

من خلال تطبيق "معاقين" على الهاتف المحمول

قم بتحميل تطبيق "معاقين" من متجر التطبيقات.

افتح التطبيق وقم بإنشاء حساب.

أدخل الرقم القومي الخاص بك.

اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

 من خلال الاتصال بالخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي

قم بالاتصال بالرقم 1444 من أي هاتف محمول أو أرضي.

اختر "خدمات ذوي الإعاقة".

اختر "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

أدخل الرقم القومي الخاص بك.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن أهم مميزات كارت الخدمات المتكاملة وهي أنه يحق للمستفيد الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة.

1- تخفيضات على جميع وسائل النقل والمواصلات العامة.

2- التعيين في جميع المؤسسات والشركات الحكومية بنسبة 5%؜.

3-- الدمج في المدارس وكذلك في الجامعات.

4- الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على السيارات.

5- الإعفاء الجمركي على جميع الأجهزة التعويضية.

5- الحصول على سكن حكومي مناسب بدون مقابل.

6- الكشف المجاني في جميع مستشفيات الدولة لكل حاملي الكارت.

7- إمكانية الجمع بين معاشين.

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بـ3 طُرق.. كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

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الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

 خطوات تعديل موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 

وجاءت خطوات تعديل موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة كالتالي:

- يدخل المُتقدم على موقع وزارة الصحة من خلال الرابط التالي من هنا.

- الضغط على كلمة تعديل موعد الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023.

 - إدخال البيانات المطلوبة وهي «الرقم القومي، نوع الإعاقة، مكان الكشف، التاريخ الراغب في تحديده».

- الضغط على زر الحفظ بعد إدخال البيانات المطلوبة كلها بشكل صحيح.

وأعلنت وزارة الصحة أن حالات الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة طبقا لمنشور وزارة التضامن الاجتماعى رقم 7 لسنة 2022 تتوجهه الى اقرب مكتب تأهيل لها مباشرة ومعه تقرير طبى معتمد لإجراء التقييم الوظيفي. واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

الإعاقات التى شملها المنشور الوزارى هي:

بتر متعدد الأطراف أو بتر فى طرف واحد

الشلل الرباعى

الشلل الدماغى

ضمور العضلات ( شلل الاطفال فى طرف او اكثر )

حالات كف البصر

متلازمة داون والإعاقات الذهنية الأخرى (معدل ذكاء ٣٥ او اقل)

الاعاقات المتعدده

طيف التوحد

القزامة

كارت الخدمات المتكاملة التضامن الاجتماعي خدمات طبية الاستعلام عن كارت الخدمات ذوي الإعاقة تطبيق معاقين

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