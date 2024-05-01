الأربعاء 01 مايو 2024
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مصر

بـ3 طُرق.. كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

يبحث الكثير من المواطنين المستفادين من كارت الخدمات المتكاملة عبر محرك البحث جوجل عن كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، حيث أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الرسمي إمكانية التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2024.

الاعاقات التي يمنح لها كارت الخدمات المتكاملة 

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي  كارت الخدمات المتكاملة تسهيلًا على المواطينن غير القادرين وفي إطار ميكنة الخدمات والهيئات الحكومية ورؤية مصر 3030، ويمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 بالرقم القومي.

يمنح كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة فقط المنصوص عليها بالمادة الرابعة باللائحة التنفيذية، لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، باستثناء أمراض القلب، وإضرابات التواصل والاضطرابات النفسية والانفعالية، صعوبات التعلم، قصور الحركة وفرط الانتباه، وذلك طبقا لوزارة التضامن الاجتماعي، على أن يكون ملزم لكل الجهات الحكومية وغير الحكومية، ويساعد كارت الخدمات المتكاملة أصحاب الإعاقات في الحصول على العديد من المزايا والخدمات التي أقرها لهم القانون

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الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

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رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

طُرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

يمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي  لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال اتباع الطريقة التالية:

- ادخل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي من هنا.

-اضغط على "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة".

-اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

-أدخل الرقم القومي الخاص بك.

-اضغط على "بحث" ستظهر لك النتيجة.

من خلال تطبيق "معاقين" على الهاتف المحمول:

قم بتحميل تطبيق "معاقين" من متجر التطبيقات.

افتح التطبيق وقم بإنشاء حساب.

أدخل الرقم القومي الخاص بك.

اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

 من خلال الاتصال بالخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي:

قم بالاتصال بالرقم 1444 من أي هاتف محمول أو أرضي.

اختر "خدمات ذوي الإعاقة".

اختر "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

أدخل الرقم القومي الخاص بك.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.. بوابة نحو حياة كريمة

موعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة.. ومميزاتها

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن أهم مميزات كارت الخدمات المتكاملة وهي أنه يحق للمستفيد الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة.

1- تخفيضات على جميع وسائل النقل والمواصلات العامة.

2- التعيين في جميع المؤسسات والشركات الحكومية بنسبة 5%؜.

3-- الدمج في المدارس وكذلك في الجامعات.

4- الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على السيارات.

5- الإعفاء الجمركي على جميع الأجهزة التعويضية.

5- الحصول على سكن حكومي مناسب بدون مقابل.

6- الكشف المجاني في جميع مستشفيات الدولة لكل حاملي الكارت.

7- إمكانية الجمع بين معاشين

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