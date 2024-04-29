الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

الرقم القومي
الرقم القومي

كارت الخدمات المتكاملة واحدة من أهم الخدمات التي وفرتها الدولة لذوي الهمم لتوفير حياة كريمة لهم، ولإصدار كارت الخدمات المتكاملة لا بد أن تتوفر بعض الشروط مع خضوع المعاقين للكشف الطبي لإثبات الإعاقة، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي. 

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يستطيع ذوي الهمم الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي، باتباع الخطوات التالية: 

 زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي.  

اضغط على تبويب "الخدمات الإلكترونية".

اختر "الاستعلام عن كروت الخدمات المتكاملة".

أدخل الرقم القومي الخاص بك.

اضغط على "بحث".

ستظهر لك جميع المعلومات الخاصة بكارت الخدمات المتكاملة، بما في ذلك حالة الطلب وتاريخ الاستلام.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

استعلم الآن.. رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

يستطيع ذوي الهمم بعد الخضوع للكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة  من خلال زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي السابق. 

اضغط على تبويب "الخدمات الإلكترونية".

اختر "الاستعلام عن كروت الخدمات المتكاملة".

أدخل الرقم القومي الخاص بك.

اضغط على "بحث".

ستظهر لك جميع المعلومات الخاصة بكارت الخدمات المتكاملة، بما في ذلك حالة الكشف الطبي، قد تتمكن من تحميل أو طباعة نتيجة الكشف الطبي من خلال هذه الصفحة.

موعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة.. ومميزاتها

كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

مميزات كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة في مصر 2024 

يحصل أصحاب المعاشات على  معاش التأهيل: يُصرف شهريًا لذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة.

معاش الضمان الاجتماعي: يُصرف شهريًا لذوي الإعاقة غير القادرين على العمل.

يوفر كارت الخدمات المتكاملة فرص العمل لمن لهم حق التعيين بنسبة 5% من إجمالي العاملين في القطاعين العام والخاص، مع إعفاء من رسوم التعيين في الوظائف الحكومية.

يوفر كارت الخدمات المتكاملة  الرعاية الصحي ة لحاملي الكارت.

كما يتم الإعفاء من الرسوم الدراسية في جميع مراحل التعليم، توفير أماكن مناسبة لذوي الإعاقة في جميع المؤسسات التعليمية، منح الأولوية في قبول ذوي الإعاقة في الجامعات والمعاهد.

ويتم إعفائهم  من رسوم المواصلات العامة، إمكانية الحصول على رخصة قيادة مجانية.

كما يتم منحهم الأولوية في الحصول على وحدات سكنية حكومية، إعفاء من رسوم الوحدات السكنية الحكومية، مع دعم مالي لتحسين المساكن غير الآمنة.

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موعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة.. ومميزاتها

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كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

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