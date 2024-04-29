الإثنين 29 أبريل 2024
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مصر

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.. بوابة نحو حياة كريمة

جريدة الدستور

يُعدّ كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة إنجازًا مهمًا حققته الحكومة المصرية في إطار جهودها الدؤوبة لدعم وتمكين هذه الفئة العزيزة من المجتمع. يقدم هذا الكارت باقة واسعة من المزايا والخدمات التي تُساهم في تحسين جودة حياة ذوي الإعاقة وتُعزّز مشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

  • خدمات صحية: يُتيح كارت الخدمات المتكاملة حصول ذوي الإعاقة على خدمات صحية مجانية أو بأسعار مخفضة في جميع المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان.
  • خدمات تعليمية: يُمكن لذوي الإعاقة الاستفادة من فرص التعليم المجاني أو بأسعار مخفضة في جميع المراحل التعليمية، بما في ذلك الجامعات والمعاهد العليا.
  • خدمات تأهيلية: يُقدم الكارت خدمات تأهيلية شاملة تشمل العلاج الطبيعي والتأهيل النفسي والتأهيل المهني، وذلك لمساعدة ذوي الإعاقة على اكتساب المهارات اللازمة للعيش المستقل.
  • خدمات نقل: يُتيح الكارت لذوي الإعاقة استخدام وسائل النقل العام بأسعار مخفضة، كما يُساعدهم في الحصول على سيارات مُكيّفة مناسبة لاحتياجاتهم.
  • خدمات رياضية وثقافية: يُمكن لذوي الإعاقة الاستفادة من المرافق الرياضية والثقافية مجانًا أو بأسعار مخفضة، مما يُساهم في تعزيز صحتهم ورفاهيتهم.
  • خدمات ترفيهية: يُتيح الكارت لذوي الإعاقة الدخول إلى المتاحف والحدائق والمنتزهات مجانًا أو بأسعار مخفضة، وذلك لتعزيز اندماجهم في المجتمع والاستمتاع بوقتهم.
  • خدمات إعفاءات ضريبية: يُمكن لذوي الإعاقة الحصول على إعفاءات ضريبية على بعض السلع والخدمات، وذلك للتخفيف من الأعباء المالية عليهم.
  • خدمات تأمينات اجتماعية: يُتيح الكارت لذوي الإعاقة الاستفادة من خدمات التأمينات الاجتماعية، بما في ذلك معاشات الشيخوخة ومعاشات العجز.

موعد استلام بطاقة الخدمات المتكاملة.. ومميزاتها

كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

نتيجة الكشف الطبي

يرجى ملاحظة أن نتيجة الكشف الطبي هي التي تحدد نوع الإعاقة ونسبتها، وبالتالي تحدد المزايا والخدمات التي يحق لذوي الإعاقة الحصول عليها.

  • الإعاقة الحركية: في حال ثبوت الإعاقة الحركية، تُقدم لذوي الإعاقة خدمات مثل الكراسي المتحركة والعكازات والأطراف الاصطناعية.
  • الإعاقة السمعية: في حال ثبوت الإعاقة السمعية، تُقدم لذوي الإعاقة سماعيات وأجهزة مساعدة على السمع.
  • الإعاقة البصرية: في حال ثبوت الإعاقة البصرية، تُقدم لذوي الإعاقة عصيّ المكفوفين وأجهزة القراءة الإلكترونية.
  • الإعاقة الذهنية: في حال ثبوت الإعاقة الذهنية، تُقدم لذوي الإعاقة خدمات تأهيلية وبرامج تعليمية خاصة.
  • الإعاقات الأخرى: تُقدم خدمات متنوعة لذوي الإعاقات الأخرى، مثل الإعاقة النفسية والإعاقة النطقية، وذلك بناءً على احتياجات كل حالة.

يُعدّ كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة خطوة مهمة نحو تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية لهذه الفئة العزيزة من المجتمع. يُساهم هذا الكارت في تحسين جودة حياة ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 

  • يُمكنك الحصول على المزيد من المعلومات حول كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة من خلال زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي على الرابط التالي: من هنا.
  • كما يُمكنك الاستعلام عن حالة طلبك للحصول على الكارت من خلال الاتصال بالخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي على الرقم 1444.
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