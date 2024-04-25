اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا يدعو لحدث ضخم يجمع الكيانات المصرية

أعلن اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا عن انعقاد مؤتمره النصف سنوى الثالث في مدينة ميلانو بإيطاليا، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 19 مايو 2024، ويهدف هذا الحدث الضخم إلى جمع شمل الكيانات المصرية في أوروبا مع رموز مصرية مؤثرة لمناقشة القضايا المهمة التي تهمهم وتعزيز التواصل بينهم وبينوطنهم الأم.

مشاركة واسعة من مختلف أرجاء أوروبا:

يُتوقع أن يشهد المؤتمر مشاركة واسعة من أعضاء الاتحاد الحاليين، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات المصرية المؤثرة من مختلف الدول الأوروبية.

مناقشة قضايا جوهرية:

سيتناول المؤتمر العديد من القضايا المهمة التي تهمّ الجالية المصرية في أوروبا، بما في ذلك:

•مراجعة توصيات المؤتمرات السابقة: سيتمّ تقييم مدى تنفيذ التوصيات التي تمّ الخروج بها في المؤتمرات السابقة ومناقشة سبل تطويرها.

•تعزيز التواصل مع مصر: سيبحث المؤتمر سبل تعزيز التواصل بين الجالية المصرية في أوروبا وطنهم الأم من خلال مختلف البرامج والمشاريع.

•تنمية السياحة: سيتمّ التطرق إلى دور الجالية المصرية في تنمية السياحة المصرية من خلال جذب السياح الأوروبيين إلى مصر.

•تنظيم فعاليات رياضية: سيتمّ عرض خطط لتنظيم بطولة كاراتيه دولية في الغردقة في فبراير 2025، وبطولة كرة قدم للجاليات المصرية في أوروبا في نوفمبر 2024.

حضور رسمي رفيع المستوى:

ووجه الاتحاد الدعوة إلى معالي السفيرة منال عبد الدايم، قنصل مصر العام في إيطاليا، لحضور المؤتمر

ومشاركة الحضور في مناقشاته.

كما من المتوقع حضور عدد من المسؤولين المصريين والشخصيات العامة للمشاركة في فعاليات المؤتمر.

آمال عريضة معلقة على الحدث:

يُعلق المصريون في أوروبا آمالًا عريضة على هذا المؤتمر، آملين أن يُساهم في تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم، وتعزيز دورهم في دعم مسيرة التنمية في مصر.

ويُعدّ مؤتمر اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا حدثًا هامًا، حيث يُتيح الفرصة للكيانات المصرية في أوروبا للتواصل مع بعضهم البعض ومع وطنهم الأم، وبحث سبل تعزيز حضورهم ومشاركتهم في مختلف المجالات.