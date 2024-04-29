جهود "الهجرة" في حفظ هوية المصريين بالخارج والاهتمام بتعليم الأطفال اللغة العربية

تولي وزارة الهجرة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على هوية المصريين بالخارج وتعزيز شعورهم بالانتماء إلى وطنهم الأم. وضمن هذا الإطار، أطلقت الوزارة العديد من المبادرات والفعاليات التي تهدف إلى تعليم الأطفال اللغة العربية وتثقيفهم بثقافة وتاريخ مصر العريق، يأتي في مقدمتهم مبادرة “اتكلم عربي” والتي استهدفت تعزيز هوية أبناء المصريين بالخارج.

مبادرة اتكلم عربي:

وتُعدّ مبادرة "اتكلم عربي" من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الهجرة في هذا الشأن، حيث تهدف المبادرة إلى تعليم أبناء المصريين بالخارج اللغة العربية وتعريفهم بثقافة وتاريخ مصر، وتتضمن العديد من البرامج والأنشطة، منها:

معسكرات تعليمية: تنظم الوزارة معسكرات تعليمية لأبناء المصريين بالخارج من مختلف الدول، حيث يتلقى الأطفال فيها دروسًا في اللغة العربية والثقافة المصرية.

تنظم الوزارة معسكرات تعليمية لأبناء المصريين بالخارج من مختلف الدول، حيث يتلقى الأطفال فيها دروسًا في اللغة العربية والثقافة المصرية. ندوات ثقافية: تُعقد ندوات ثقافية تستهدف أبناء المصريين بالداخل والخارج، وذلك بهدف غرس حب اللغة العربية في نفوسهم وتعريفهم بتراث مصر الحضاري.

تُعقد ندوات ثقافية تستهدف أبناء المصريين بالداخل والخارج، وذلك بهدف غرس حب اللغة العربية في نفوسهم وتعريفهم بتراث مصر الحضاري. برامج توعوية: تُنتج الوزارة برامج توعوية تُبثّ على مختلف وسائل الإعلام، بهدف توعية المصريين بالخارج بأهمية اللغة العربية والحفاظ عليها.

تُنتج الوزارة برامج توعوية تُبثّ على مختلف وسائل الإعلام، بهدف توعية المصريين بالخارج بأهمية اللغة العربية والحفاظ عليها. وسائل تعليمية: تُنتج الوزارة وسائل تعليمية متنوعة، مثل الكتب والمواقع الإلكترونية والتطبيقات، بهدف مساعدة أبناء المصريين بالخارج على تعلّم اللغة العربية.

إنجازات مبادرة اتكلم عربي:

حققت مبادرة "اتكلم عربي" العديد من الإنجازات، منها:

تعليم اللغة العربية لأكثر من 10 آلاف طفل: تم تعليم اللغة العربية لأكثر من 10 آلاف طفل من أبناء المصريين بالخارج من خلال مختلف برامج المبادرة.

تم تعليم اللغة العربية لأكثر من 10 آلاف طفل من أبناء المصريين بالخارج من خلال مختلف برامج المبادرة. نشر الوعي بأهمية اللغة العربية: ساهمت المبادرة في نشر الوعي بأهمية اللغة العربية بين المصريين بالخارج وتعزيز شعورهم بالانتماء إلى وطنهم الأم.

ساهمت المبادرة في نشر الوعي بأهمية اللغة العربية بين المصريين بالخارج وتعزيز شعورهم بالانتماء إلى وطنهم الأم. تعزيز الهوية المصرية: ساعدت المبادرة على تعزيز الهوية المصرية بين أبناء المصريين بالخارج وربطهم بجذورهم.

مؤتمر إحياء اليوم العالمي للغة العربية

وفي ديسمبر 2023، نظمت وزارة الهجرة فعاليات مؤتمر إحياء اليوم العالمي للغة العربية، بالتعاون مع وزارة الثقافة ومنظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة "اليونسكو"، في قصر الأمير طاز بالقاهرة، حيث تضمن المؤتمر ورشة تعليم الكتابة بالخط العربي لأبناء المصريين بالخارج ليتعلموا كتابة أسمائهم باللغة العربية، والتي أكدت خلالها السفيرة سها جندي أهمية تمسك أبنائنا بالخارج بجذورهم وتاريخهم ومعرفة الحضارة المصرية التي علمت العالم مختلف الفنون، لتبقى دائما مصدر إلهام لهم ليكونوا في صدارة النابغين في جامعاتهم بالخارج.

- إطلاق (203) فيديوهات تعليمية بالرسوم المتحركة بالإضافة إلى 12 حلقة لبرنامج توعية للأطفال.

- • في إطار مشاركة الجماهير تم نشر عدد ( 11 ) فيديو تشمل عدد (10) فيديوهات بمشاركة المصريين بالخارج)، بالإضافة إلى فيديو بمشاركة ذوى الهمم.

• تدشين حملة ترويجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي (حيث وصلت إجمالي عدد المشاهدات عبر كافة الحسابات الإلكترونية إلي ٨٢ مليون مشاركة ومشاهدة)، جارى العمل لإطلاق موقع إلكترونى وتطبيق موبايل للحملة

• تم تنفيذ عدد (8) معسكرات لأبناء المصريين بالخارج من الجيلين الثاني والثالث، لتعليم اللغة العربية وتعميق الهوية المصرية لأبناء المصريين وذويهم بالدول التالية: ( كندا، أمريكا، الامارات، ألمانيا، السويد، السعودية، الكويت، النمسا، إنجلترا والبحرين).

• إعداد وإنتاج الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" وقد بلغت نسبة المشاهدة مليون و251 ألف مشاهدة.

إعداد وإنتاج (13) حلقة من برنامج "بالعربي كده"، وهو برنامج تفاعلي لبناء الوعي باللغة العربية.

• إطلاق تطبيق "اتكلم عربي" بالتعاون مع نهضة مصر، وهو أول منصة الكترونية لتعليم اللغة العربية موجهة للمصريين بالخارج، بهدف تعليم الأطفال اللغة العربية والتعرف على الثقافة والتقاليد المصرية والعربية للحفاظ على الهوية العربية.

• تنفيذ عدد (15) معسكرات لأبناء المصرين بالخارج من الجيلين الثاني والثالث، لتعليم اللغة العربية وتعميق الهوية المصرية لأبناء المصريين.

• تدشين حملة ترويجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي (حيث وصلت إجمالي عدد المشاهدات عبر كافة الحسابات الإلكترونية إلى 184 مليون مشاركة ومشاهدة).

• نشر فيديوهات المبادرة على شاشات العرض بمطار القاهرة الدولى، تدشين حملات ترويجية على صفحات التواصل الاجتماعي، إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة تحت شعار "جذورنا المصرية" وعقد حلقات نقاشية مع طلاب المدرسة الأوروبية الدولية الألمانية بالقاهرة، ومدارس ليسية فولتير الفرنسية وكيبلنج الإنجليزية.