"سفراء التميز" يتلقون تدريب بمعهدسفراء إعداد القادة للتأهيل لقيادة مسيرة البحث العلمي



شهد معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق البرنامج التدريبي للسادة معاوني أعضاء هيئة التدريس المبعوثين للخارج، والذي يُعقد تحت شعار "سفراء التميز".

وتُقام فعاليات البرنامج تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف صالح، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وتحت إشراف الدكتور حسام الشريف، وكيل المعهد.

ونقل الدكتور كريم همام تحيات الوزير، مثمنًا الدور البارز لقطاع الشئون الثقافية والبعثات في الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المبعوثين للخارج. وأكد أن شباب أعضاء هيئة التدريس هم مستقبل الوطن البحثي وسفراء التميز وواجهة مصر بالخارج، داعيًا إياهم للجد والاجتهاد نحو التفوق والتميز.

من جانبها، استعرضت الأستاذة نهى السيسي، المدير المالي للمبادرة المصرية اليابانية، الحقوق المالية للمبعوثين وفقًا لأنواع الإيفاد، والإجراءات اللازمة للحصول على تأكيد الحجز والتأشيرات وتذاكر السفر، إلى جانب أنواع المعاملات المالية بالخارج وإجراءات الحسابات والصرف والمد بعد انتهاء الإيفاد.



وفي سياق آخر أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، بالتعاون مع مؤسسة التبادل الأكاديمي الألمانية (DAAD)، عن فتح باب التقدم لمنحة "سفر شباب الباحثين ضمن مشروع بحثي" (GE-SEED)، بتمويل يصل إلى 15 ألف يورو في السنة، للباحثين من الجامعات والمراكز البحثية المصرية.

يتمثل الهدف الرئيسي لهذا البرنامج في تشجيع الشراكات بين الجانبين وتعزيز التعاون بين فرق البحث المصرية والألمانية، وبالأخص شباب الباحثين وطلاب الماجستير والدكتوراه، وذلك في إطار مشروع بحثي مقدم من الجانبين لمدة تصل إلى عامين.

ومن المقرر أن يكون آخر موعد لتلقي المقترحات البحثية يوم 30 مايو 2024، الساعة الثانية ظهرًا.

للاطلاع على كافة الشروط، والمستندات المطلوبة، يرجي زيارة الرابط التالي:

https://stdf.eg/web/grants/open