الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

دراسة جديدة تكتشف علاج لحالات الربو وتصلب الشرايين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشفت دراسة جديدة عن هدف علاجي محتمل للحالات المرتبطة بالمناعة مثل التصلب المتعدد والربو.

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STAP -1

وألقت الدراسة الضوء على دور البروتين STAP -1 في تنشيط بعض الخلايا المناعية، واكتشف الباحثون أن STAP-1 يلعب دورا رئيسيا في تنشيط الخلايا التائية، وهي خلايا الدم البيضاء التي تساعد الجسم على الدفاع عن نفسه ضد الالتهابات والحفاظ على الصحة العامة، و الخلايا التائية قادرة على تحديد المواد الغريبة التي تثير الاستجابة المناعية (المستضدات) وتطوير استجابات مخصصة لتدمير مسببات الأمراض مثل البكتيريا والفيروسات.

وبحثت الدراسة، التي نشرت في مجلة علم المناعة، في كيفية تأثير STAP-1 على الاستجابة المناعية وأظهر الباحثون أنه يعمل كوسيط، حيث يسهل الاتصال بين البروتينات المختلفة داخل الخلايا ويتيح نقل الإشارات من جزيء إلى آخر.

يقول تاداشي ماتسودا، الأستاذ بجامعة هوكايدو الذي قاد الدراسة: "توفر النتائج التي توصلنا إليها رؤى قيمة حول الآليات الجزيئية الكامنة وراء تنشيط الخلايا التائية وتطور الاضطرابات المناعية"، "وجدنا أن STAP-1 يلعب دورًا مهمًا في تنظيم الاستجابات المناعية، خاصة في تنشيط وعمل الخلايا التائية."

تحتاج الخلايا التائية إلى إشارتين حتى يتم تنشيطها وبدء الاستجابة المناعية. تتضمن الإشارة الأولى التعرف على المستضدات التي تقدمها الخلايا الأخرى، والمعروفة باسم الخلايا المقدمة للمستضد. يتم التعرف على المستضدات بواسطة مستقبل الخلايا التائية، وهو مركب بروتيني موجود على سطح الخلايا التائية. تتكون الإشارة الثانية من إشارات تحفيزية مشتركة تقدمها الجزيئات الموجودة على الخلايا المقدمة للمستضد.

ووجد الباحثون أن STAP-1 يساعد الخلايا التائية على التواصل والاستجابة للإشارات، خاصة تلك التي يطلقها مستقبل الخلايا التائية. واجهت الخلايا التائية التي تفتقر إلى STAP-1 صعوبة في استقبال ونقل الإشارات بشكل صحيح، مما أدى إلى تقليل إنتاج جزيئات مناعية معينة تسمى السيتوكينات. يمكن أن تسبب السيتوكينات الالتهابات أو أمراض المناعة الذاتية، حيث يهاجم الجهاز المناعي عن طريق الخطأ الأنسجة والأعضاء السليمة.

 

تصلب الشرايين الربو الخلايا المناعية البكتيريا الفيروسات

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