الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الرعاية الصحية" تطلق فعاليات المؤتمر العلمى الأول لفرعها بالإسماعيلية

فاعليات المؤتمر
فاعليات المؤتمر العلمي الأول لفرعها بالإسماعيلية

تحت رعاية الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية المؤتمر العلمي السنوي الأول لمحافظة الإسماعيلية، وناقش المؤتمر على مدار يومين آخر المستجدات الطبية العالمية فيما يخص علاج السكري وأمراض الكلى وعلاج وجراحات الأورام وأمراض القلب.

وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية: يأتي إطلاق الهيئة للمؤتمرات العلمية انعكاسًا للاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة بتطوير القطاع الطبى من خلال دعم وتشجيع البحث العلمى خاصةً، فيما يتزامن إطلاق المؤتمر مع فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى لمرضى السكر والضغط ومبادرة الأورام.

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وتابع: يُسلط المؤتمر العلمي الضوء على أهمية البحث العلمي في تطوير القطاع الصحي، وذلك من خلال مناقشة الأفكار والأطروحات البحثية وتبادل الخبرات والرؤى حول علاج الأمراض المزمنة، كما تم استعراض أحدث الدراسات والأبحاث في هذه المجالات، بحضور نخبة من الاستشاريين والأطباء المتخصصين، بهدف تعزيز فرص تبادل الأفكار، وبما يضمن الارتقاء المستمر بمستوى الكفاءة المهنية لدى أطباء الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأضاف: تضمن المؤتمر العديد من المحاضرات العلمية، وتم طرح عدة مناقشات حول أحدث التقنيات المستخدمة فى الكشف المبكر عن الأمراض، وتحديد البروتوكول العلاجي المناسب وفقًا لأحدث الأدلة العلمية.

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وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان: يُمثِّل المؤتمر منصة لعرض أحدث الدراسات والأبحاث العلمية، فضلًا عن عرض أهم الأبحاث التى تم نشرها وحصدت جوائز دولية، وتكريم عدد من الأساتذة والباحثين نظير جهودهم العلمية للارتقاء بمستوى تقديم الخدمات الطبية، بحضور عدد من القيادات الطبية وممثلى الجامعات والهيئات الطبية ونقابات المهن الطبية والمهتمين بالبحث العلمي.

رئيس هيئة الرعاية الصحية: المؤتمرات الطبية إحدى أدوات هيئة الرعاية الرئيسية التي تسهم في تطوير وتحسين الخدمات الصحية والرعاية المقدمة للمتعاملين بنظام التأمين الصحي الشامل

وأكد أن المؤتمرات الطبية إحدى أدوات الهيئة الرئيسية التي تسهم في تطوير وتحسين الخدمات الصحية والرعاية المقدمة للمتعاملين بنظام التأمين الصحي الشامل، حيث تجمع هذه المؤتمرات الهامة بين خبراء وأطباء متخصصين من مختلف التخصصات الطبية لتبادل المعرفة والخبرات ومناقشة أحدث التطورات الطبية والعلمية، والاطلاع على أفضل الممارسات وأحدث الابتكارات في مجالاتهم، مما يسهم في تحقيق تقدم كبير في مجال الرعاية الصحية وضمان توفير خدمات صحية متقدمة وفعالة للجميع.

فاعليات المؤتمر العلمي الأول لفرعها بالإسماعيلية
فاعليات المؤتمر العلمي الأول لفرعها بالإسماعيلية
فاعليات المؤتمر العلمي الأول لفرعها بالإسماعيلية
فاعليات المؤتمر العلمي الأول لفرعها بالإسماعيلية
فاعليات المؤتمر العلمي الأول لفرعها بالإسماعيلية
فاعليات المؤتمر العلمي الأول لفرعها بالإسماعيلية
الهيئة العامة للرعاية الصحية حياة كريمه التأمين الصحي الشامل الخدمات الصحية أمراض الكلى

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