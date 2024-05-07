الصحة: نحرص على توفير الدورات بشكل دائم لصقل مهارات الأطقم الطبية والإدارية

شهد وفد بوزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، اليوم الأول من الدورة التدريبية الخاصة بتوحيد مفاهيم الجودة والمتطلبات الأساسية للجودة للعاملين بوزارة الصحة والسكان، بحضور الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد، والرقابة الصحية، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث، وبمشاركة العاملين بالمديريات الصحية بالمحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

خلال كلمته، توجه الوزير بالشكر للدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، لإتاحة الفرصة لتدريب العاملين بالوزارة، على معايير الجودة، مؤكدًا امتلاك المستشفيات المصرية لإمكانات ضخمة تمكنها من تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

وأكد الوزير أهمية التعاون بين الوزارة وهيئة الاعتماد والرقابة، لنشر فكر الجودة بشكل عام، وفي الرعاية الصحية بشكل خاص، مؤكدًا حرص الوزارة على توفير العديد من الدورات التدريبية في مجال الجودة لجميع العاملين بالوزارة من أطقم طبية وإدارية، لصقل مهاراتهم من خلال تعريفهم بمفهوم الجودة، ووجود آلية للمتابعة الدورية، ولذلك لمواكبة دخول المحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل.

الاهتمام في المنظومة الطبية

وشدد الوزير، على ضرروة إتاحة تلك الدورات بشكل مستمر، مع التحديث الدائم للمحتوى المقدم، مع التأكيد على أن المريض هو محور الاهتمام في المنظومة الطبية، موجهًا في هذا الصدد بإتاحة تلك الدورات للعاملين في الرعاية الصحية، بالقطاع الخاص.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع التدريب والبحوث، والإدارة العامة للجودة، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة، لنشر ثقافة موحدة وفق المعايير المصرية للجودة وسلامة المرضى، وتعزيز التعاون والتنسيق بين القطاعات والإدارات المعنية، ودمج أدلة العمل الخاصة بتلك القطاعات والإدارات بمعايير الاعتماد المصرية، وتوحيد آليات الرقابة والمتابعة، وتقييم الأداء والمؤشرات.



وأضاف «عبدالغفار» أن الدورة التدريبية تنفذ على ٣ مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى تدريب العاملين في القطاعات والإدارات المعنية، وتشمل المرحلة الثانية تدريب مديري الجودة بالمديريات، وعناصر مختارة من الكفاءات في الجودة في المحافظات، بالإضافة إلى تدريب ممثلي الإدارات المعنية على مستوى المديريات، والإدارات الصحية، كما تشمل المرحلة الثالثة على التطبيق العملي في المنشآت المستهدفة، ويحاضر في الدورة نخبة من خبراء الجودة بالخدمات الصحية، كالدكتور السيد العقدة، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد السايس، مدير عام الرقابة، حيث تقام الدورة على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء ٧- ٨ مايو الجاري، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

دعم التدريب الطبي

وأشار "عبدالغفار" إلى أن هذه الدورة تلبي الاحتياجات التدريبية لكل قطاعات الوزارة، وذلك بهدف دعم التدريب الطبي والإداري المستمر على أحدث الأساليب العلمية، والاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية في ضوء استراتيجية مصر2030 لمواكبة أساليب التدريب الطبي المهني، والإداري المتطور للوصول للعائد المرجو من التدريب من حيث كفاءة، وفاعلية، وجودة الخدمة الصحية المقدمة بالمستشفيات، والمنشآت الصحية التابعة للوزارة.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن تدريب الكوادر الطبية يعد استثمارا للمستقبل وأهم ركن في المنظومة الصحية بالجمهورية الجديدة واللبنة الأساسية لسياسة الإصلاح بقطاع الصحة التي تتبناها الدولة المصرية، وذلك لإسهامه في تحقيق التنمية المستدامة على جميع المستويات، معربا عن سعادته بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وفقا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع قطاع التدريب بوزارة الصحة والسكان في أكتوبر 2023، والذي يعكس حرص معالي وزير الصحة والسكان، أ.د. خالد عبدالغفار، على تأهيل كوادر وزارة الصحة وتدريبهم على معايير الجودة الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتوحيد المفاهيم وتمكينهم من الجاهزية لتأهيل المنشآت الصحية التابعة لجميع قطاعات الوزارة للاعتماد، ما ينعكس على تسريع وتيرة منظومة التأمين الصحي الشامل وتقديم الخدمات التأمينية الآمنة للمواطنين المصريين وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية.