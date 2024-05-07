الثلاثاء 07 مايو 2024
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مصر

مساعد وزير الصحة: نحظى بدعم رئاسى غير مسبوق لتمويل التأمين الصحى الشامل

الدكتور أنور اسماعيل
الدكتور أنور اسماعيل

كشف الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، عن التحديات التى واجهت تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى مرحلته الأولى، والتى يتم التغلب عليها عند تنفيذ المرحلة الثانية من المنظومة.

وأكد لـ“الدستور” أن أبرز هذه التحديات هو طول فترة البنية التحتية حيث أن تأهيل المحافظة لتطبيق المنظومة استغرق فترة طويلة، أما التحدى الثانى فتمثل فى التمويل.

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وأشار الدكتور أنور إسماعيل، إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل، تحظى بدعم رئاسى غير مسبوق، ومتابعة دورية من جانب رئيس الوزراء لمتابعة معدلات الإنجاز لمنظومة التأمين الصحى الشامل وتذليل كافة التحديات الإنشائية والمالية، لافتًا إلى أنه تم توجيه دعم إضافى من الدولة يصل لـ 20 مليار جنيه خلال العام الجارى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، بشكل يضمن زيادة التدفقات المالية للإنتهاء من المشروع.

ترشيد الانفاق

وأضاف مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، أنه تم تطبيق مبدأ ترشيد الانفاق فى المرحلة الثانية للتأمين الشامل من خلال الاعتماد على التصنيع المحلى والمكونات المحلية فى الإنشاءات والتجهيزات وتقليل الاعتماد على المنتج المستورد واستخدامه فى حال عدم وجود بديل محلى.

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وأشار إلى أنه تم التغلب على طول فترة البنية التحتية من خلال توزيع الأعمال الإنشائية للمشروع على أكبر 15 شركة انشاءات فى مصر ولها سابقة أعمال قوية جدًا، والتى ستساعد على الانتهاء من المشروعات بشكل أسرع وعلى أعلى درجة من الكفاءة خاصة أن الأعمال الإنشائية للمستشفيات شاقة جدًا وتحتاج للكثير من التجهيزات.

يذكر أنه سيتم تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى 5 محافظات بالجمهورية تشمل؛ "شمال سيناء - المنيا – كفر الشيخ - مطروح - دمياط"، لتنضم لمحافظات المرحلة الأولى التى تضم "بورسعيد – الأقصر – الإسماعيلية – جنوب سيناء – السويس – أسوان".

الصحة التأمين الصحي الشامل البنية التحتية التمويل التصنيع المحلي

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