"الصحة" توضح الاشتراطات الواجب توافرها فى الإفراد العاملين ببنك الدم

كشفت وزراة الصحة والسكان عن الاشتراطات الواجب توافرها فى الإفراد العاملين ببنك الدم، حيث خصصت عدد من الاشتراطات الضرورية وتشمل:

1 - أن يكون مدير بنك الدم طبيب مرخص له وحاصل على مؤهل عالي في الباثولوجيا الإكلينيكية وله مدة خبرة لاتقل عن ثلاث سنوات أو طبيب مرخص له في مزاولة مهنة الطب له مدة خبرة فى هذا المجال لا تقل عن سبع سنوات.

2 - يعتمد شهادات الخبرة من مجلس مراقبة عمليات الدم ومشتقاته بوزارة الصحة.

3 - توافر فئات فنية مساعدة للمعمل وممرضات مدربات على أعمال نقل الدم.

4 - تولى الطبيب المرخص له فقط عملية نقل الدم ويحظر ذلك على الفئات المساعدة.

5 - في حالة قيام المركز بتحضير مكونات الدم ومشتقاته لابد من تواجد ممرضة مدربة على علاج مرضى الدم تحت اشراف طبيب مختص.

6 - على جميع العاملين ببنك الدم ارتداء الملابس المناسبة لعملهم.

تحضير مشتقات الدم

وأشارت وزارة الصحة والسكان إنه في حالة قيام مراكز نقل الدم بتحضير مكونات أو مشتقات الدم يتعين أن يراعى الاتى…

- تخصص حجرة خاصة لذلك.

- تزويد المركز بمبرد عميق.

- تزويد المركز بجهاز طرد مرکزی مبرد

- تزويد المركز بجهاز فصل البلازما.

- توفير أكياس مزدوجة أوثلاثية من انتاج عالمى مصرح به في مصر.

- أن يتم الفصل بالطريقة المغلقة فقط.

- تخصيص حجرة لعلاج مرضى الدم والنزف.