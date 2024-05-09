المشرف على "الألف يوم الذهبية" توضح نسب الولادات القيصرية وخطورتها

قالت الدكتورة عبلة الألفي، المشرف العام على المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية”، وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن نسبة الولادة القيصرية وفقًا لما حددته منظمة الصحة العالمية، يجب أن تتراوح من 10 إلى 15%، أي أنه ما بين 100 سيدة تحتاج إليها من 10 إلى 15 سيدة.

أضافت الألفي لـ“الدستور”، أن مصر من أعلى المعدلات حول العالم في نسب الولادات القيصرية وتصل إلى 72%.

مخاطر الولادة القيصرية

وعن المخاطر الصحية التي قد تتعرض لها الأم نتيجة الولادة القيصرية، أكدت الدكتورة عبلة الألفى، أنها تتضمن الإصابة بالمشيمة المتوغلة والعرض للنزيف أثناء الولادة وقد تصل إلى استئصال الرحم.

وأضافت، أن "القيصرية" تحرم الطفل من مزايا الولادة الطبيعية والتى تشمل؛ تقليل نسبة الإصابة بأمراض الربو والحساسية، وتقليل نسب الإصابة بالتقزم والتوحد ورفع معدلات الذكاء والأداء المدرسى، حيث أن الأطفال الذين يتم ولادتهم طبيعيًا يتعرضون للبكتيريا الحميمة أو ما يطلق عليها "ميكروبايوتا" والتى يتعرض لها الطفل أثناء الولادة الطبيعية وبدورها تعطى المخ اشارات صحية هرمونية لتنشيط نمو خلايا المخ لتحسين الأداء المدرسي والبعد عن التوحد، كما إنها تساعد الغدة التيموسية على تأدية دورها بشكل سليم وتمنع حدوث أى أمراض مناعية، كما إنها تمنع دخول الميكروبات للجهاز الهضمى للطفل.

خفض الولادات القيصرية

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أكدت أن مبادرة الألف يوم الذهبية، ساهمت في خفض الولادات القيصرية إلى ٤٣٪؜ بين البكريات، وارتفاع معدلات الرضاعة المطلقة إلى 73%؜ خلال ال 6 شهور الأولى، وكذلك ارتفاع استخدام وسائل الصحة الإنجابية إلى 82%، وخفض إيقاف الوسائل خلال السنة الأولى بنسبة 3%؜، كما أنه تم تدريب 60 قابلة للعمل في محافظتي الإسكندرية والأقصر على مهارات الولادة الطبيعية وتقديم الرعاية للأمهات خلال فترة الحمل والولادة، وجار تدريب 120 من الفريق الطبي لتحقيق الانتشار علي مستوى المحافظات الثمانية، كما تم إطلاق العمل للمبادرة بمستشفيات القطاع الخاص، بإجمالي 21 مستشفى حتى الآن.