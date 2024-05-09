الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الصحة": 50 ألف يولدون بمرض الثلاسيميا "أنيميا البحر المتوسط" عالميا

انفوجراف
انفوجراف

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن عدد الإصابة بمرض الثلاسيميا (أنيميا البحر المتوسط) عالميًا، وذلك فى تقرير رسمى لها، موضحة أنه يولد كل عام ٥٠ ألف شخص مصاب بالمرض.

وأكدت الوزارة أهمية الكشف المبكر عن هذا المرض قبل الزواج، حيث أنه يساعد في بناء أسرة صحية ويحمي من حدوث اضطرابات الدم الوراثية للأبناء.

الصحة: اكتشاف 32 ألف حالة مصابة بـ"الثلاسيميا" من خلال مبادرة فحص المقبلين على الزواج

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت تقديم العلاج والمشورة الصحية لـ 32 ألف و591 حالة مٌكتشف إصابتها بأنيميا البحر المتوسط "الثلاثيميا" من خلال مبادرة رئيس الجمهورية لـ"فحص المقبلين على الزواج"، وذلك بنسبة 1.9% من إجمالي المفحوصين بالمبادرة والبالغ عددهم مليون و700 ألف شاب وفتاة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لأنيميا البحر المتوسط والذي يوافق يوم 8 مايو من كل عام. 

الأمراض الوراثية الجينية

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن أنيميا البحر المتوسط من أشهر الأمراض الوراثية الجينية الشائعة في مصر، وهو اضطراب وراثي في خلايا الدم، يؤدي إلى انخفاض مستوى الهيموجليبين وكرات الدم الحمراء عن المعدل الطبيعي، وتحدث بسبب خلل في الطفرات الجيلية وتنتقل هذه الطفرة وراثيًا من الآباء إلى الأبناء.

وتابع عبد الغفار أن الشخص قد يكون مصابًا بالمرض وتظهر عليه الأعراض، وقد يكون حاملًا لأحد الجينات الوراثية الوراثية فقط ولا تظهر عليه الأعراض، موضحًا أن أبرز الأعراض عبارة عن علامات لفقر الدم مثل شحوب الجلد، والضعف العام، والهزل، وتصارع ضربات القلب، وتأخر النمو، وانخفاض الخصوبة، مشيرًا إلى أن العلاج يتوقف على نوعية وشدة المرض، وقد يشمل نقل الدم المتكرر أو بعض المكملات الغذائية أو زرع الخلايا الجذعية.

txt

الصحة: فحص 13 مليونًا و297 ألف مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

أكد أنه بعد ظهور نتائج التحاليل التي يتم إجراؤها للشاب أو الفتاة المقبلين على الزواج والتي تفيد بإصابة الشخص بمرض أنيميا البحر المتوسط، يتم إرسال رسالة نصية على هاتف المحمول الخاص به مفاداها "ملاحظة وجود بعض نتائج فحوصات ما قبل الزواج التي تحتاج إلى المتابعة مع طبيب مختص وتوجيهه لأقرب عيادة أمراض دم".

وكشف عبد الغفار أنه يتم تقديم التوعية والمشورة الصحية للطرفين المقبلين على الزواج دون التأثير على حرية اختيار الشريكين، وتعريفهم بالمرض وكيفية الوقاية من مضاعفاته، وتعريفهم بمؤشرات احتمالية إصابة الطفل بأنيميا البحر المتوسط.

440361386_778412011136682_4418881403716198832_n
440361386_778412011136682_4418881403716198832_n
الصحة الثلاسيميا أنيميا البحر المتوسط الزواج اضطرابات الدم الوراثية

مواد متعلقة

"الدواء" تنظم تدريبًا للتعريف بقواعد الدعاية الإلكترونية 22 مايو

الرقابة الصحية: جودة الخدمة هى العامل الأهم فى تحديد مستوى الأنظمة الصحية بالعالم

الرعاية الصحية تشهد حفل اختتام المرحلة الأولى لمشروع الـ"جايكا" لتحسين الجودة في المستشفيات المصرية

كيف يمكنك تقليل خطر الإصابة بسرطان المبيض؟​.. هيئة الدواء تجيب

الصحة: اكتشاف 32 ألف حالة مصابة بـ"الثلاسيميا" من خلال مبادرة فحص المقبلين على الزواج

الصحة: فحص 13 مليونًا و297 ألف مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

الصحة: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 900 ألف مواطن بمستشفيات الأمراض الصدرية

الدواء: ويبينار تدريبي عن ترشيد استخدام مضادات الميكروبات (الجزء الثاني)

الأكثر قراءة

تفاصيل مفزعة في التحقيق مع المتهمين بتعذيب "طفلة الوراق"

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

كواليس قتل فتاة بـ10 طعنات على يد خطيبها في أسيوط

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

إقبال ملحوظ من المواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بالإسكندرية

اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بقتل الطفلة السودانية "جنيت" بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى فى القاهرة لترؤس اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

لواء. محسن الفحام

الأزهر والقضية الفلسطينية

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 216 للعدوان.. 113 ألف شهيد ومصاب فى الحرب على غزة

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس