هيئة الدواء تبرز معلومات حول مرض الذئبة

كشفت هيئة الدواء المصرية عدد من المعلومات حول مرض الذئبة، وذلك في تقرير رسمي نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضحت أن مرض الذئبة هو مرض مناعي يحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي في الجسم الأنسجة والأعضاء، ويمكن أن يؤثر الالتهاب الناجم عن مرض الذئبة على العديد من أجهزة الجسم المختلفة؛ بما في ذلك المفاصل والجلد والكلى وخلايا الدم، والدماغ، والقلب، والرئتين.

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​أعراض​ مرض الذئبة الحمراء

تعتمد أعراض مرض الذئبة على أجهزة الجسم المتأثرة بالمرض، والأعراض الأكثر شيوعًا هي:​

- الشعور بالتعب والحمى.​

- آلام المفاصل وتيبسها وتورمها.​

- طفح جلدي على شكل فراشة على الوجه يغطي الخدين والأنف أو طفح جلدي في أماكن أخرى من الجسم.​

- الإصابات الجلدية التي تظهر أو تتفاقم مع التعرض لأشعة الشمس.​

- تتحول أصابع اليدين والقدمين إلى اللون الأبيض أو الأزرق عند التعرض للبرد، أو أثناء فترات التوتر.​

- ضيق في التنفس وألم في الصدر.​

- جفاف العين. ​

- الصداع والارتباك وفقدان الذاكرة.