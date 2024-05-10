"الدواء" تنظم برنامجًا تدريبيًا عن الاشتراطات الخاصة بتراخيص مصانع المستحضرات والمستلزمات الطبية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في برنامج تدريبي متقدم عن الإجراءات والاشتراطات الخاصة بتراخيص مصانع المستحضرات والمستلزمات الطبية.

وقالت الهيئة إن البرنامج التدريبي يهدف إلى شرح تفصيلي لإجراءات العمل والأدلة التنظيمية الخاصة بتراخيص المصانع تحت إشراف هيئة الدواء المصرية، وآلية التأكد من تطبيق كافة الإجراءات اللازمة للتصنيع الجيد طبقًا لأحدث المراجع العالمية والخبرة العلمية والعملية للمدربين.

كيفية إدارة المشروعات الدوائية

وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أن البرنامج التدريبي يشمل محاضرتين عن كيفية إدارة المشروعات الدوائية وفقًا للإجراءات العامة والخطوات الخاصة بالترخيص التي يتم إجراؤها في الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة الاستثمار.

البرنامج التدريبى معد للمتقدمين لتراخيص المصانع

وقالت إنه من المقرر انعقاد البرنامج التدريبي، يوم الأحد 26 مايو الجاري، لمدة أربعة أيام متتالية بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي، لافتة إلى أن البرنامج التدريبي مقدم إلى المتقدمين لتراخيص المصانع والمهتمين بمجال ترخيص المصانع.



وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف مساءً، وكان آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأربعاء الموافق 22 أبريل 2024

وأفادت هيئة الدواء المصرية بأنه سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.