الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الدواء" تنظم برنامجًا تدريبيًا عن الاشتراطات الخاصة بتراخيص مصانع المستحضرات والمستلزمات الطبية

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في برنامج تدريبي متقدم عن الإجراءات والاشتراطات الخاصة بتراخيص مصانع المستحضرات والمستلزمات الطبية.

وقالت الهيئة إن البرنامج التدريبي يهدف إلى شرح تفصيلي لإجراءات العمل والأدلة التنظيمية الخاصة بتراخيص المصانع تحت إشراف هيئة الدواء المصرية، وآلية التأكد من تطبيق كافة الإجراءات اللازمة للتصنيع الجيد طبقًا لأحدث المراجع العالمية والخبرة العلمية والعملية للمدربين.

كيفية إدارة المشروعات الدوائية

وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أن البرنامج التدريبي يشمل محاضرتين عن كيفية إدارة المشروعات الدوائية وفقًا للإجراءات العامة والخطوات الخاصة بالترخيص التي يتم إجراؤها في الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة الاستثمار.

"الدواء" تنظم تدريبًا للتعريف بقواعد الدعاية الإلكترونية 22 مايو

 البرنامج التدريبى معد للمتقدمين لتراخيص المصانع

وقالت إنه من المقرر انعقاد البرنامج التدريبي، يوم الأحد 26 مايو الجاري، لمدة أربعة أيام متتالية بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي، لافتة إلى أن البرنامج التدريبي مقدم إلى المتقدمين لتراخيص المصانع والمهتمين بمجال ترخيص المصانع.

txt

الدواء: ويبينار تدريبي عن ترشيد استخدام مضادات الميكروبات (الجزء الثاني)


وأشارت إلى أن البرنامج التدريبي من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية والنصف مساءً، وكان آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأربعاء الموافق 22 أبريل 2024

وأفادت هيئة الدواء المصرية بأنه سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

الدواء برنامج تدريبي تراخيص مصانع المستحضرات المستلزمات الطبية المصانع لتصنيع الجيد

مواد متعلقة

الصحة تشهد فعاليات المؤتمر العلمى السنوى لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية

المشرف على "الألف يوم الذهبية" توضح نسب الولادات القيصرية وخطورتها

نصحت بالكشف المبكر.. "الصحة" تقدم إرشادات مهمة للمرأة الحامل المصابة بالأنيميا

الصحة تعلن نتائج تنفيذ توصيات النسخة الأولى من المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية

"الصحة": 50 ألفًا يولدون بمرض الثلاسيميا "أنيميا البحر المتوسط" عالميًا

"الدواء" تنظم تدريبًا للتعريف بقواعد الدعاية الإلكترونية 22 مايو

الرقابة الصحية: جودة الخدمة هى العامل الأهم فى تحديد مستوى الأنظمة الصحية بالعالم

الرعاية الصحية تشهد حفل اختتام المرحلة الأولى لمشروع الـ"جايكا" لتحسين الجودة في المستشفيات المصرية

الأكثر قراءة

مصر تهدد بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل

محمد الباز: مصر جادة فى تهديد إسرائيل بإلغاء "كامب ديفيد"

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

الفراخ بـ85 للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الجمعة

عاجل| إطلاق 3 صواريخ باتجاه غلاف غزة.. وجيش الاحتلال يعترض اثنين

مصرع وإصابة 4 في حادث تصادم بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

صور

منتدى أوراق الثقافي: مستقبل الرواية العربية في "الدستور"

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 217 للحرب.. الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين فى غزة و34904 شهداء حصيلة العدوان

الخارجية الفلسطينية: الاعتداء على مقرات أونروا بالقدس جزء من الجرائم الممنهجة للاحتلال

مطاوع لـ"الدستور": مصير الهدنة مُعلق على جدية الأمريكان في حجب شحنات الأسلحة لإسرائيل