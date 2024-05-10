الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الصحة: ميكنة 100% من منظومة المواليد والوفيات والتطعيمات الروتينية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت وزارة الصحة والسكان اجتماعًا، ضم عددا من قيادات الوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذي للتحول الرقمي، وربط التطبيقات الإلكترونية الخاصة بجميع قطاعات الوزارة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أجرى تجربة عملية لاستخدام أنظمة الربط بين التطبيقات في الخروج بمعلومات دقيقة بشأن الخريطة الصحية لكل المحافظات، بما يتيح الدقة والسرعة في اتخاذ القرارات المبنية على قاعدة بيانات متكاملة.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير شدد على ضرورة الانتهاء من ربط جميع التطبيقات الخاصة بقطاعات وزارة الصحة والتي تبلغ 175 تطبيقا إلكترونيا، لتحقيق التكامل بين قواعد البيانات، بما يضمن تحسين إدارة البيانات وتحليلها واتخاذ القرارات اللازمة للارتقاء بالقطاع الصحي وتقديم أفضل خدمات للمواطنين.

قواعد البيانات الصحية

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على مصادر قواعد البيانات الصحية التي يمكن الاعتماد عليها والتي تتضمن؛ منظومة مكاتب الصحة الخاصة بقيد المواليد والوفيات، وكذلك ميكنة التطعيمات الروتينية، وترصد الأمراض المعدية، والعلاج على نفقة الدولة، وميكنة صرف الألبان الصناعية للأطفال، وهيئة التامين الصحي، فضلًا عن كل المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين.

تغير المواسم ومسببات الحساسية.. "الصحة" توضح أسباب الإصابة بالربو

ولفت "عبدالغفار" إلى ميكنة 100% من منظومة المواليد والوفيات والتطعيمات الروتينية، وجار العمل على ربط الملف الصحي لكل مريض عن طريق الرقم القومي، وقاعدة بيانات العلاج على نفقة الدولة وهيئة التأمين الصحي، بما يضمن دقة رسم السياسات وتحديد الأولويات واحتياجات الأدوية والمستلزمات وفقًا لنسب انتشار الأمراض، إلى جانب إعادة توزيع القوى البشرية من الكوادر الطبية، طبقا للتخصصات ذات الأولوية.

 التطبيقات الالكترونية

وأضاف "عبدالغفار" أن التطبيقات الإلكترونية الخاصة بقطاعات الوزارة تتضمن منظومة سلاسل الإمداد والتموين، والجاري ربطها مع منظومة التطعيمات الموسعة، وميكنة مراكز الوقاية من السعار، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للأطفال من ذوي الإعاقة منذ لحظة الميلاد، والعمل على إنشاء نظام ترصد فعال لبيانات الأطفال في الفئة العمرية من 6 إلى 11 عامًا، وإنشاء نظام ترصد للإصابات المنزلية، وحوادث الطرق، وربط منظومة ميكنة صرف الألبان الصناعية للأطفال، بمنظومة المواليد والوفيات، ودعمها بآليات الذكاء الاصطناعي.

txt

وزارة الصحة لـ"النواب": نستهدف دخول 5 محافظات لمنظومة التأمين الصحى الشامل

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد الطيب، مساعد الوزير للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور عمرو قنديل، مساعد الوزير للشئون الوقائية، والمهندس الدكتور أشرف عبدالعليم، مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة أماني جيد، مدير عام إدارة الإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني بمركز معلومات وزارة الصحة، والمهندسة هبة شاهين، مدير عام إدارة التطبيقات والدعم الفني بمركز المعلومات.

الصحة ربط التطبيقات أنظمة الربط الخريطة الصحية المواليد والوفيات التطعيمات الروتينية

مواد متعلقة

تغير المواسم ومسببات الحساسية.. "الصحة" توضح أسباب الإصابة بالربو

الصحة تشهد فعاليات المؤتمر العلمى السنوى لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية

المشرف على "الألف يوم الذهبية" توضح نسب الولادات القيصرية وخطورتها

نصحت بالكشف المبكر.. "الصحة" تقدم إرشادات مهمة للمرأة الحامل المصابة بالأنيميا

الصحة تعلن نتائج تنفيذ توصيات النسخة الأولى من المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية

"الصحة": 50 ألفًا يولدون بمرض الثلاسيميا "أنيميا البحر المتوسط" عالميًا

"الدواء" تنظم تدريبًا للتعريف بقواعد الدعاية الإلكترونية 22 مايو

الرقابة الصحية: جودة الخدمة هى العامل الأهم فى تحديد مستوى الأنظمة الصحية بالعالم

الأكثر قراءة

مصر تهدد بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل

محمد الباز: مصر جادة فى تهديد إسرائيل بإلغاء "كامب ديفيد"

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

الفراخ بـ85 للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الجمعة

عاجل| إطلاق 3 صواريخ باتجاه غلاف غزة.. وجيش الاحتلال يعترض اثنين

مصرع وإصابة 4 في حادث تصادم بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

صور

منتدى أوراق الثقافي: مستقبل الرواية العربية في "الدستور"

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 217 للحرب.. الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين فى غزة و34904 شهداء حصيلة العدوان

الخارجية الفلسطينية: الاعتداء على مقرات أونروا بالقدس جزء من الجرائم الممنهجة للاحتلال

مطاوع لـ"الدستور": مصير الهدنة مُعلق على جدية الأمريكان في حجب شحنات الأسلحة لإسرائيل