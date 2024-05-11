السبت 11 مايو 2024
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مصر

رئيس هيئة الرعاية الصحية يشهد احتفالية يوم الطبيب السادس والأربعين بالنقابة العامة لأطباء مصر

الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، احتفالية يوم الطبيب السادس والأربعين، وذلك في مقر النقابة العامة لأطباء مصر، تزامنًا مع مرور 197 عامًا على تدشين مستشفى قصر العينى، إذ إنه في 18 مارس من العام 1837، أُنشئت أول مدرسة قومية للطب فى مصر، وهي مدرسة قصر العيني.

جاء ذلك بحضور وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق ورئيس الجمعية الطبية المصرية، والأستاذ الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، والدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة في مجلس الشيوخ، والدكتور أسامة عبدالحي، نقيب عام الأطباء، والدكتور حسين خالد، وزير الصحة الأسبق ورئيس القطاع الطبي في المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أهمية المشاركة في هذا اليوم تقديرًا للدور الرئيسي الذي يلعبه الطبيب في تقديم الرعاية الصحية وحفظ صحة المواطنين، وفي إطار تعزيز العلاقات والتعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والنقابة العامة لأطباء مصر، وتأكيدًا على الجهود المشتركة في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتطوير القطاع الطبي في البلاد.

رئيس هيئة الرعاية الصحية: يوم الطبيب رسالة شكر وعرفان وبخاصة هذا العام لجهودهم المبذولة في علاج مصابي غزة 

وفي هذه المناسبة، أعرب الدكتور السبكي عن تقديره للجهود البارزة التي يقدمها الأطباء المصريون، ومساهماتهم اللافتة في تعزيز الصحة ودورهم في بناء مجتمع صحي أكثر استدامة وتقدمًا، وأكد على التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية بدعم الأطباء وتحسين أوضاعهم وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لضمان تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.

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وأضاف الدكتور السبكي أن جهود الأطباء عززت ريادة مصر في مجال الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن يوم الطبيب هو رسالة شكر وعرفان للأطباء، وبخاصة هذا العام لجهودهم المبذولة في علاج مصابي غزة، كما عبّر السبكي عن تقديره لتفانيهم في رحلة التقدم الصحي والتنمية في مصر، ومؤكدًا أن الأطباء يشكلون ركيزة أساسية في نظامنا الصحي، ويمثلون فخرًا للوطن بجهودهم وعطائهم المهني والإنساني.

وتابع الدكتور السبكي: نجدد التزامنا بالعمل المشترك والتعاون القائم على الإخلاص والتفاني لتعزيز جودة الخدمات الصحية في مصر، ونعبر عن شكرنا العميق للنقابة العامة لأطباء مصر على تنظيم هذه الاحتفالية الرائعة، ونؤكد التزامنا المستمر بالعمل جنبًا إلى جنب مع الجهات الطبية لضمان تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.

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جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
هيئة الرعاية الصحية الأطباء الدكتور أحمد السبكي وزارة الصحة والسكان التأمين الصحي الشامل حياة كريمه

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