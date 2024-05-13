الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الرعاية الصحية: توجه الشكر للكوادر التمريضية.. وتؤكد لدينا 13 ألف عضو بالتأمين الصحى الشامل

تمريض الرعاية الصحية
تمريض الرعاية الصحية

وجهت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، من خلال "فيديو" تحية شكر وتقدير وإجلال لكل الكوادر التمريضية العاملين بين صفوفها وبكل منشآتها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للتمريض الذي يتم الاحتفاء به عالميًا في مثل هذا اليوم من كل عام.

وقال بيان الهيئة، اتساقًا مع شعار اليوم العالمي للتمريض لعام 2024 « العناية بممرضاتنا الآن..هي رعاية للمستقبل».. "Care for our nurses now..to care for the future"، تؤكد الهيئة دور الكوادر التمريضية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية وتفرد مهنة التمريض.

رئيس هيئة الرعاية الصحية: لدينا 6 ملايين ملف طبى بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن التمريض شريك أساسي في النجاح الذي يحدث الآن من تطوير للنظام الصحي المصري، وإحدى الركائز الأساسية في الرعاية الصحية المتميزة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل.

 

دعم الكوادر التمريضية

مؤكدًا حرص الهيئة على الاستثمار ودعم الكوادر التمريضية من خلال توفير بيئة عمل متميزة وبرامج تدريبية على أعلى مستوى بالتعاون مع كيانات علمية متميزة محليًا ودوليًا، موجهًا كل الشكر والامتنان لأكثر من 13 ألف كادر تمريضي بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل"بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان".

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نقيب التمريض: التأمين الصحى الشامل الثورة الحقيقية فى الرعاية الصحية بمصر

وقالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، أن الاحتفاء باليوم العالمي للتمريض هو تجسيد لكل مشاعر التقدير لما تقوم به فرق التمريض ولعطائهم المستمر، مشيرة إلى أن النهوض التأمين الصحي الشامل يأتي من خلال العمل على عدة محاور من بينها التدريب المستمر في مختلف المجالات االغساسية والمتخصصة والتدريب الإلزامي وتدريب التمريض الجدد على أحدث الوسائل التمريضية وفقًا لآخر المستجدات العالمية، بالإضافة إلى تحسين حزم الأجور من خلال حزمة حوافز يتم ربطها بتقبيم الآداء، فضلًا عن تحسين الهوية البصرية من خلال تحسين المظهر العام إلى جانب المتابعة المستمرة والوقوف على كل التحديات والعمل على حلها، مؤكدة أن المنظومة نالت دعم القيادة السياسية، كما أن الدولة المصرية حريصة على الارتقاء المستمر بالأطقم الطبية بأكملها والأطقم التمريضية، وهو الأمر الذي تحقق بفضل منظومة التأمين الصحي الشامل والتي أحدثت طفرة كبرى في منظومة الرعاية الصحية في مصر.

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