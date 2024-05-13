الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الصحة" تكشف أهداف مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية (انفوجراف)

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

كشفت وزارة الصحة والسكان أهداف مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب، في انفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. 

وأشارت إلى أن أهداف المشروع تشمل:
1- تجنب ارتفاع نفقات رفع كفاءة وتطوير المستشفيات والمعاهد التعليمية مقارنة بتكلفة الإنشاء الجديد
2- توفير جميع التخصصات الدقيقة والاستفادة القصوى من الخبرات المتميزة للأطباء وأعضاء المهن الطبية في الهيئة.
3- تعظيم الاستفادة من الخدمات التشخيصية والعلاجية المشتركة بين المعاهد المختلفة، بالإضافة إلى ذلك تجنب الإنفاق المتكرر على الخدمات في أكثر من موقع
4- المساعدة في النهوض بكوادر الدولة في السياحة العلاجية والتدريبية
5- رفع كفاءة التدريب السريري والأكاديمي من خلال مركز تدريب عالي الكفاءة والتوجه ولأول مرة في وزارة الصحة لإنشاء جامعة للعلوم الطبية والتكنولوجيا ذات الصلة

مصر والصين يناقشان آليات العمل الخاصة بإنشاء المدينة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب


6- تطوير الأنشطة البحثية من خلال مركز بحثي يمتلك أحدث التقنيات البحثية
7- تنفيذ مشاريع بحثية متعددة المراكز والتخصصات بشكل احترافي ومتكامل وبجودة عالمية

رفع جودة وكمية الخدمات العلاجية

8- رفع جودة وكمية الخدمات العلاجية التي تميز الهيئة بما يتماشى مع المتطلبات المتزايدة لخارطة الخدمات الصحية وتنفيذ الاستراتيجية الصحية، على سبيل المثال: أمراض القلب، وعلاج الأورام، والإعاقة العقلية والجسدية، وأمراض الجهاز الهضمي.
9- تقديم خدمة فندقية عالية الجودة للمرضى الساعين للعلاج الفندقي دون الإخلال بهدف المدينة الأساسي وهو علاج الجميع دون تمييز
10- إنشاء معامل تخصصية تواكب التطور العلمي والتي يتوافر بها وحدة الخلايا الجذعية العظمى وبنك الخلايا الجذعية القومي والبنك الحيوي ومعمل الوراثة والجينات
11 - إنشاء معهد قومي لبحوث مكافحة نواقل الأمراض

 إنشاء مدينة خضراء ذكية

12- إنشاء مدينة خضراء ذكية تحافظ على البيئة وتواكب التطور العالمي والقدرة على التطوير المستمر في الأنظمة والإنشاءات دون تعطيل لاستمرارية العمل.

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الصحة تناقش مقترحات تنفيذ المنشآت الذكية ضمن مشروع "المدينة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية"


13 - الالتزام بقوانين وأنظمة الدولة المصرية كمقدم خدمة التأمين الصحي الشامل
14- زيادة القدرة المالية للهيئة من خلال السياحة العلاجية وتقديم خدمات علاجية عالية الجودة مع الاستمرار في التدريب والتعليم في ظل الحفاظ الكامل على أخلاقيات المهنة.
يذكر أن المدينة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب ستضم 2706 سرير داخلى بالمعاهد، و819 سرير رعاية مركزة، 348 سرير رعاية متوسطة، 230 حضانة، 120 سرير طوارئ، 226 سرير عمليات و212 إجمالي عمليات المعاهد.

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الصحة المعاهد التعليمية المستشفيات المهن الطبية الخدمات التشخيصية الاستراتيجية الصحية

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