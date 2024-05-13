الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

هيئة الدواء المصرية تكشف تفاصيل حساسية الأنف وأبرز أعراضها

حساسية الأنف
حساسية الأنف

كشفت هيئة الدواء المصرية، عددا من المعلومات حول حساسية الأنف، وذلك فى تقرير رسمى لها، لافتة إلى أن حساسية الأنف هي مجموعة من الأعراض التي تؤثر على الأنف نتيجة للتعرض لمهيجات ناتجة عن حبوب اللقاح، أو وبر الحيوانات أو شعرها، أو الغبار، أو العطور.​​​

وأشارت الهيئة إلى أن التهاب الأنف الناتج عن الحساسية، قد يكون موسميًا أو دائمًا طوال العام، لافتة إلى أن من أهم الأعراض: الرشح، سيلان الأنف، وجود حكة والعطس الشديد غير مصاحب بحمى.​​​

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وقالت إن التهابات حساسية الأنف تنشأ نتيجة لتفاعل جهاز المناعة بشكل مفرط مع المواد المثيرة؛ بحيث يحفز تكوين الأجسام المضادة التي تهاجم الأغشية المخاطية للأنف، لافتة إلى أنه تختلف شدة الحالة من شخص لآخر.​​​

التعامل مع مرض السكري

كانت هيئة الدواء المصرية قد أعلنت عن الانتهاء من فعاليات اليوم العلمي الرابع لتنمية وتبادل الخبرات في أمراض الغدد الصماء "التعامل مع مرض السكري"، وذلك بمشاركة 35 صيدلي إكلينيكي من المؤسسات الصحية من مختلف القطاعات الصحية.

يهدف اليوم العلمي الرابع إلى المساهمة في تنمية وتبادل الخبرات بين المختصين في حالات مرضى السكر، وكذلك تضافر الجهود المبذولة على المستوى القومي لتحقيق نهج شمولي لنشر الممارسات الصيدلية والدوائية بالمؤسسات الصحية بجمهورية مصر العربية.

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وخلال اللقاء، تمت مناقشة بعض جوانب ممارسات الصيدلة الإكلينيكية لإدارة مرض السكر، وكذلك مشاركة ومناقشة حالات علمية تم التعرض لها بالمستشفيات ذات تداخلات إكلينيكية، بالإضافة إلى إقامة مسابقة علمية من خلال استخدام ادوات تكنولوجية لبث روح المنافسة ومشاركة المعلومات بين الصيادلة المشاركين.

يأتي ذلك في إطار مجموعة من الحزم التدريبية التي بدأت بموضوعات تشمل الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات الصيدلة الإكلينيكية في تخصصات الأورام والقلب والأوعية الدموية؛ والتي تهدف إلى زيادة الخبرات المكتسبة للصيادلة الإكلينيكيين، والعاملين بكل القطاعات الصحية في تخصصات الأورام والقلب والأوعية الدموية والسكري.

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الدواء حساسية الأنف مهيجات حبوب اللقاح التهاب الأنف الحساسية

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