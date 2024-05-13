رئيس هيئة الرعاية الصحية: لدينا 6 مليون ملف طبي بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل

التقى الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، الرئيس الإقليمي لاحدى شركات الادوية العالمية للشرق الأوسط وأفريقيا لبحث خارطة طريق التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية على أهمية الشراكة الاستراتيجية المتينة مع الشركة، والتي أثمرت نجاحات على عدة مستويات لعل أبرزها توعية وعلاج أمراض القلب وبناء وتنمية الجدارات للقوى البشرية بمحافظات تطبيق المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل

وأوضح رئيس الهيئة أن التعاون معهم خلال المرحلة المقبلة يشمل عدة محاور تشمل أهمها إنشاء مراكز تميز لأمراض القلب وعلاج الأورام والأمراض المناعية، إضافة إلى مد مظلة التوعية والكشف المبكر عن الأمراض، وتطويع الذكاء الاصطناعي باستخدام البيانات في التشخيص الاستباقي للأمراض.

وأشار رئيس الهيئة إلى وجود أكثر من 6 ملايين ملف طبي في محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، لافتًا إل التطلع لإنشاء مكتبة قومية لأمراض مختلفة، وسوف يتم التعاون في على الأورام والأمراض المناعية واستخدام الأدلة العلمية والخطط العلاجية المحدثة والتوعية الصحية اعتمادًا على التوعية بعوامل الخطورة بأمراض القلب والأمراض والامراض النادرة.

لافتًا أن التعاون خلال الفترة المقبلة سيرتكز أيضًا على الاستدامة البيئية وكيفية ترشيد الطاقة والمياه العذبة بالتعاون مع مصنع نوفارتس، وكذلك الاستخدام الأمثل للأدوية وتثقيف ومتابعة المرضى حول برنامج الاستخدام الآمن لأدوية الأورام لقياس مدى كفاءة ومأمونية الأدوية وإتاحة الخدمات للمريض والأدوية المأمونة بالطريقة المثلى

وأضاف: ستشهد المرحلة المقبلة استخدام وسائل حديثة للتدريب وممارسات الرعاية الصحية استنادًا على تفعيل مبادئ الرعاية الصحية ذات القيمة، فضلًا عن الدفع بمراكز تميز ونقاط مضيئة بكل فرع من فروع الهيئة بمحافظات التغنين الصحي الشامل

وكان في استقبال الوفد عدد من قيادات هيئة الرعاية الصحية، ضم كل من الدكتور أحمد حماد مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للصيدلة لشؤون الدواء، والدكتورة سالي عبدالرؤؤف، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية،والدكتورة رضوى إمام، مدير إدارة التوعية الصحية والمبادرات، والدكتورة هبة عويضة، مدير إدارة التدريب والتطوير، والدكتورة أسماء سلمان، مدير إدارة التسويق وتنمية الأعمال، والدكتورة رضوى عبدالعظيم، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة