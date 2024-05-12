الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

هيئة الرعاية الصحية تطلق برنامجًا جديدًا لتشخيص مرض السكرى

المؤتمر
المؤتمر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن انطلاق فعاليات برنامج Guide Wave 4، الذي يتناول أحدث الأساليب والتقنيات في تشخيص مرض السكري، وذلك بالتعاون مع جمعية "SHEDA" الطبية المعنية بالغدد الصماء والسكري، وتحت شعار «سيطر على السكر».

وقالت الهيئة في بيانها: انطلقت فعاليات الورش العلمية والمحاضرات العلمية بمحافظة بورسعيد، أول محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل كمرحلة أولى من البرنامج، ومن المقرر أن تمتد فعاليات برنامج GUIDE الذي تطلقه الهيئة برعاية شركة سانوفي للأدوية إلى محافظتي الإسماعيلية والأقصر خلال هذا العام وباقي المحافظات تباعًا.  

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية في بيانها إلى البرنامج التدريبي ارتكز على مجموعة من الأنشطة والدورات التدريبية المتخصصة في مجالات متعددة، تشمل تدريب الأطباء والممرضين حول أحدث الطرق والتقنيات في تشخيص وعلاج الأمراض المزمنة، بما في ذلك مرض السكري، وكذلك ورش عمل تطويرية للمديرين الطبيين والإداريين في المستشفيات والمراكز الصحية لتحسين إدارة الخدمات الصحية وتحسين تجربة المرضى.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، المشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن الهدف من البرامج التدريبية هو تبادل المعرفة وثقل خبرات مقدمي الخدمة الصحية من مختلف التخصصات لتعزيز التعاون وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية للمتعاملين مع منظومة التأمين الصحي الشامل.

مؤكدًا أن الهدف من البرامج التدريبية وورش العمل والأيام العلمية التي تطلقها الهيئة هو الوقوف على آخر المستجدات الطبية والتعرف على البروتوكولات العلاجية المحدثة وهو ما يضمن الارتقاء بمستوى الكوادر الطبية كونهم أثمن مورد لدى الهيئة، ومن ثم الارتقاء بمستوى جودة الخدمة الطبية المقدمة تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة، وهو ما يسهم بدوره في بناء قطاع صحي متطور ومتكامل يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تحسين جودة حياتهم.

وشارك ببرنامج GUIDE Wave4 تحت شعار "سيطر على السكر" بمحافظة بورسعيد نخبة من الخبراء والقامات العلمية، من خلال جلسات عملية وورش عمل مكثفة لتحقيق الاستفادة القصوى من البرنامج، وذلك تحت إشراف وتنسيق إدارة الفعاليات والهوية البصرية بهيئة الرعاية الصحية وبالتعاون مع إدارة التدريب والتطوير بالهيئة، حيث تسهم إقامة مثل هذه الفعاليات في تطوير وتنمية مهارات العاملين في القطاع الصحي، وهو ما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال توفير تدريبات عملية ونظرية في مختلف المجالات الطبية والإدارية.

الهيئة العامة للرعاية الصحية مرض السكري سيطر على السكر برنامج Guide Wave 4 محافظة بورسعيد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية

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