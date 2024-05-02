رئيس هيئة الرعاية الصحية يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتطوير خدمات رقمنة قطاع الرعاية الصحية

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين هيئة الرعاية الصحية واحدي الشركات لتعزيز التعاون في تطوير خدمات رقمنة قطاع الرعاية الصحية في مصر، كما حضر الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية: "يعد هذا التعاون الاستراتيجي مع خطوة مهمة نحو الاستمرار في تحسين الخدمات الصحية والارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتعزيز التحول الرقمي في مصر، ونحن، من خلال جهودنا المشتركة، نسعى إلى توفير حلول متكاملة تسهم في تطوير البنية التحتية الصحية وإدارة المنشآت الصحية وتوفير خدمات مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الطبية بفعالية وفعالية أكبر في كل أنحاء البلاد وبخاصة المناطق النائية."

وتابع الدكتور السبكي: " أن تجسد الشراكة الحالية هو تأكيد لمواصلة الالتزام المشترك بتحقيق التنمية المستدامة في مصر من خلال تعزيز الرعاية الصحية وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، مؤكدًا نمضي قُدمًا في تعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تخدم مصلحة المجتمع وتحقق تقدمًا ملموسًا في قطاع الرعاية الصحية، وتحقيق توجهنا المستقبلي نحو بناء نظام صحي تكنولوجي متكامل ومبتكر يلبي احتياجات وتطلعات المجتمع المصري.".

واتفق الجانبان، بموجب توقيع البروتوكول، على التعاون لتعزيز عمليات الرقمنة والتطور في قطاع الرعاية الصحية بالاعتماد على أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات، وأهمها تقديم حلول رقمية متكاملة لتحسين إدارة المنشآت الصحية، وتعزيز التواصل في المناطق النائية، وتقديم باقة من الخدمات المتنوعة للعاملين بالهيئة، كما يفتح هذا البروتوكول آفاقًا جديدة للتعاون لتعزيز السياحة العلاجية في مصر، والتي أولت لها الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة لتتنافس مصر مع دول العالم كإحدى أهم الدول تقديمًا للسياحة العلاجية.