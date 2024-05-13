الإثنين 13 مايو 2024
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مصر

الصحة تبحث مع رئيس دائرة الصحة بـ«أبوظبي» التعاون في الجينوم البشري وتشخيص أمراض القلب «عن بُعد»

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

عقد وفدًا بوزارة الصحة والسكان، اجتماعا مع الدكتور منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة أبوظبي، بحضور الدكتور شامشير فياليل المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة برجيل القابضة، وذلك على هامش «أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية» الذي يعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تحدث عن تطور جراحات القلب في مصر، وخاصة جراحات القلب المفتوح، وكذلك جراحات قلوب الأطفال التي يتميز بها مركز البروفيسور مجدي يعقوب ومستشفى أطفال مصر ومستشفى ابوالريش ومستشفى الدمرداش للأطفال ومستشفى الناس، مشيرا إلى إمكانية التعاون في التشخيص «عن بُعد» بين مصر والإمارات.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تطرق إلى التعاون الناجح بين الدولتين الشقيقتين خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، والذي تمثل في تصنيع لقاحات سينوفاك الصينية، كما تم بحث التعاون المستقبلي في مسوح الجينوم البشري.

استخدام الذكاء الاصطناعي

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تضمن الحديث عن دور أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية، في الجمع بين الصحة والتكنولوجيا الحديثة، باستخدام الذكاء الاصطناعي الـAI واستخداماته في العديد من المجالات الطبية، وخاصة اكتشاف وتشخيص مرض التوحد في السنوات الأولى من عمر الطفل.

وقال «عبدالغفار» إن وفد الوزارة تطرق إلى التطور الذي حققته الدولة المصرية في مجال زراعة النخاع، وقرب الانتهاء من إنشاء مركز متطور لزرع النخاع، مع وجود احصائيات دقيقة للحالات وبياناتها، كما تضمن الاجتماع بحث إمكانية التعاون في إنشاء مستشفى افتراضي بين مصر والإمارات.

 

 

 

الصحة الجينوم البشري ابوظبى أمراض القلب أسبوع أبوظبي العالمي سينوفاك

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