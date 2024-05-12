الأحد 12 مايو 2024
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نقيب التمريض: التأمين الصحي الشامل الثورة الحقيقية في الرعاية الصحية بمصر

الدكتورة كوثر محمود
الدكتورة كوثر محمود

أكدت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، أن الغالبية العظمى من أطقم التمريض عطاءين ورائعين ووارد تكون المعاملة في فترة من الفترات يكون في مشاكل نتيجة الضغط في العمل، لافتة إلى أنه كان هناك عجز 60 ألف ممرض في فترة من الفترات.

وأضافت كوثر محمود، خلال لقاء ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، على قناة “سي بي سي”، أن ضغط الشغل أحيانا يجعل التمريض يُقصر في المعاملة ولكن بدون عمد، موضحة أنه المفروض في الرعاية المركزة تكون ممرضة للمريض غير كده ممكن ممرضة لحالتين وفي الحضانات تختلف حسب تصنيف الحالات، وبشكل عام يفترض توفير ممرض لـ5 أو 6 حالات.

وتابعت: "عالجنا العجز في عدد التمريض بنسبة كبيرة وأصبح العجز 20 ألف فقط، وقدرنا نحقق التارجت في التأمين الصحي الشامل لأنها منظومة متكاملة وكانت في الأجندة الانتخابية للرئيس السيسي"، مؤكدة أن التأمين الصحي الشامل هو الثورة الحقيقية لتصحيح الرعاية الصحية في مصر، والدعم السياسي في المعاملة أدبيا ومعنويا فرقم معهم كثيرا.

نقيب التمريض كوثر محمود الستات مايعرفوش يكدبوا سي بي سي

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