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مصر

الأكبر في مصر.. تفاصيل المدينة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية

الدكتور أنور إسماعيل
الدكتور أنور إسماعيل

كشف الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، عن مستجدات إنشاء المدينة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب، لافتًا إلى أن الوزارة وضعت بالتعاون مع عدد من شركات الخدمات الهندسية، تصميمًا معماريًا عصريًا للمدينة الطبية الجديدة.

وأشار في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن المدينة الطبية الجديدة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ستكون الأكبر في مصر بسعة 4200 سرير، وباستثمارات إنشائية تتعدى 25 مليار جنيه على مساحة 230 فدان على طريق العين السخنة بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن المدينة الطبية ستضم 2706 سرير داخلي بالمعاهد، و819 سرير رعاية مركزة، 348 سرير رعاية متوسطة، 230 حضانة، 120 سرير طوارئ، 226 سرير عمليات و212 إجمالي عمليات المعاهد.

مراكز بحثية ومعامل مركزية

وأضاف مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، إن المدينة الجديدة ستضم 18 معهدًا طبيًا متخصصًا، فضلًا عن مراكز بحثية ومعامل مركزية وخدمات طبية تكميلية من بينها خدمات الأشعة وبنك الدم، بالإضافة إلى مدينة سكنية متكاملة للأطباء وفنادق تستهدف جذب السياحة العلاجية.

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وبدوره قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن المدينة الطبية سوف تصبح صرحًا كبيرًا لمنظومة التدريب والبحث العلمي للفرق الطبية، باعتبارهم حجر الأساس في المنظومة الطبية، موضحًا أهمية توفير تدريبات مكثفة للفرق الطبية لصقل مهاراتهم في مختلف المجالات الطبية.

المنظومة الصحية في مصر

وأكد "عبد الغفار" على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالمشروع الذي يمثل إضافة كبرى للمنظومة الصحية في مصر، ويستهدف تحقيق التكامل بين كافة التخصصات الطبية في مكان واحد لتقديم خدمات طبية متميزة.

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وأوضح أنه سيتم تنفيذ المبان الذكية ضمن مشروع "المدينة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية" وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية في مجال رقمنة الرعاية الصحية.

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