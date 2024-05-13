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مصر

رئيس هيئة الدواء يجتمع مع ممثلي المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

اجتمع، اليوم، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة، مع ممثلي المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، والذي صدر قرار رئيس مجلس الوزراء ٧٤٦ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيله برئاسة الدكتور شريف وديع، وامين عام المجلس  الدكتور تامر محمد حفناوي، وعضوية هيئة الدواء المصرية ممثلة في الدكتورة أسماء فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية كما حضر الاجتماع اليوم العديد من قيادات الهيئة.

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تبادل الخبرات الفنية والعلمية 

وأكد الغمراوى، خلال الاجتماع علي أهمية التعاون بين الهيئة والمجلس، وكيفية التنسيق فيما يخص الأنشطة المختلفة التي تخص الدراسات الإكلينيكية ضمن اختصاصات الهيئة والمجلس، وكذا تبادل الخبرات الفنية والعلمية والعملية، وكذلك تعظيم الاستفادة من الموارد والتجهيزات الفنية والمعملية بالمؤسسات الحكومية المصرية.

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وتم التأكيد خلال الاجتماع على حرص كافة الجهات المعنية وأعضاء المجلس على تيسير البحث العلمي بمصر، وتسهيل الإجراءات لجذب الاستثمارات الدوائية العالمية المبتكرة طبقا للمعايير الدولية المنظمة لذلك؛ الأمر الذي سيسهم في علاج المرضي، وتخفيف عبء الإنفاق الصحي على الدولة، والتأكيد على أهمية التكامل بين كافة الجهات، وتشكيل لجان عمل مشتركة لتيسير عمل المجلس الأعلى.

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