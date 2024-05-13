الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

هيئة الدواء تحذير من وجود بعض الأصناف الدوائية "مغشوشة" أو "غير مطابقة"

ادوية
ادوية

أصدرت هيئة الدواء المصرية، تحذيرات جديدة بشأن وجود بعض الأصناف الدوائية بين "مغشوشة" أو غير مطابقة للمواصفات.

أولى تلك التحذيرات كانت في المنشور الدوري الذي أصدرته الهيئة وحمل رقم 27 لسنة 2024، حيث طالبت الهيئة بسحب ووقف تداول مستحضر "Paramol ped supp" للتشغيلة رقم: 604042 و607032، من إنتاج شركة مصر.

وأوضحت الهيئة أن سبب التحذير يعود لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة للتشغيلة الموضحة، من قبل معامل هيئة الدواء.

و"بارامول" هو أحد أصناف الباراسيتامول لعلاج العديد من الحالات مثل الصداع وآلام العضلات والتهاب المفاصل وآلام الظهر وآلام الأسنان ونزلات البرد والحمى.

كما أصدرت الهيئة منشورًا حمل رقم 28 لسنة 2024، للمطالبة بوقف تداول وضبط العبوات المغشوشة من مستحضر "Azrolid 500mg - 3 film coated tablets"، للتشغيلة رقم: 9013037، ومن إنتاج شركة العامرية.

وأرجعت سبب التحذير طبقًا لإفادة الشركة حول وجود عبوات مُقلدة من هذا الصنف.

ويستخدم العقار كمضاد حيوى في علاج العديد من أنواع الالتهابات التي تسببها البكتيريا، مثل التهابات الجهاز التنفسي والتهابات الجلد والتهابات الأذن.

وأكدت هيئة الدواء أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول هذه المستحضرات بشكل عام.

وأشارت هيئة الدواء إلى أنه في حالة الشك في المستحضر الصيدلي، يتم الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية، سواءً بالاتصال بالخط الساخن 15301 أو الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

1000004700
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1000004701
1000004701
هيئة الدواء المصرية بعض الأصناف الدوائية بين مغشوشة بارامول مضاد حيوي هيئة الدواء الخط الساخن

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