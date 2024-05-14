الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

اكشف سرطان فورًا.. "الصحة" تحذر من 4 أعراض مرضية

مريض سرطان
مريض سرطان

حذرت وزارة الصحة والسكان من 4 ظواهر صحية قد تكون أعراضًا للإصابة بـ سرطان الرئة. 

وقال وزارة الصحة، في منشوور، عبر حسابها على موقع “فيسبوك”: “لو بتعاني من كحة وقد تكون مصحوبة بدم مع ضيق بالتنفس وألم بالعظام، ننصحك بالكشف المبكر عن سرطان الرئة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية”. 

وأشارت وزارة الصحة إلى أن المبادرة تتضمن الكشف عن أورام (الرئة - القولون - عنق الرحم - البروستاتا).

وناشدت وزارة الصحة المواطنين بضرورة عمل استبيان أولًا لمعرفة بقية الخطوات للاطمئنان على الصحة، وذلك عن طريق الآتي:

- الاتصال على الرقم 15335 لملء الاستبيان من خلال مكالمة تليفونية مع الفريق الطبي الخاص بالمبادرة.
- الذهاب لأقرب وحدة صحية لملء الاستبيان. 

"الصحة" تحذر من 4 أعراض 
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الصحة: الحصول على لقاح كورونا لم يعد إلزاميًا للسفر

وفي وقت سابق، كد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه منذ أكثر من عام لم تستورد مصر أي لقاحات من أسترازينيكا أو أي نوع من اللقاحات، بسبب أن هناك مخزونا كافيا من اللقاحات في الدولة.

وأًضح أنه أيضًا لم يعد الحصول على اللقاح من قبل المواطنين أمرا إلزاميا من أجل السفر أو إجراء العديد من الأمور الأخرى.

وأشار "حسام عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه أيضًا مع إعلان منظمة الصحة العالمية أن الجائحة انتهت في مايو 2023.

وأكد أنه بالنسبة للإعلان المنتشر بأن الشركة سحبت اللقاح، أكد أن الإعلان الذي وصل لوزارة الصحة في مصر أن الشركة طلبت سحب اللقاح في مارس بسبب عدم وجود إقبال على اللقاح، بسبب قلة الطلبات عليه على مستوى العالم، وأيضًا بسبب أن هناك العديد من اللقاحات لها الكفاءة الأعلى في التعامل مع التحورات الأحدث من الفيروس.

وشدد على أن الشركة أعلنت عن هذا السبب في مارس 2024، وهو قبل المشكلة التي ظهرت إعلاميًا بخصوص شركة أسترازينيكا، موضحًا أن الجلطات عرض نادر للقاح وأمر معروف، والسببية في المرض ليس له علاقة بشخص تعرض للإصابة بمرض وهو أبعد ما يكون عن منهج علمي ولا بد من الإجابة عن الأسئلة من خلال لجان متخصصة.

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