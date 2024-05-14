"الصحة" تكشف تفاصيل وأماكن 160 مكتبًا تقدم التطعيمات اللازمة للحجاج

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أماكن مكاتب التطعيمات الدولية التي توفر خدمات تطعيم الحجاج والمعتمرين والمسافرين، لافتة إلى أن هناك 160 مكتب تطعيمات موزعة على كافة المحافظات

وأشارت إلى أنه يمكن الاستعلام عن مكاتب الصحة التي توفر خدمات التطعيم للمسافرين من خلال الاتصال برقم الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان (105) أو الموقع الرسمي للوزارة.

وقالت الوزارة إنه يتم توقيع الكشف الطبي الخاص بموسم الحج في 237 مستشفى بمختلف محافظات الجمهورية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرا.

التطعيمات الواجب الحصول عليها

وفيما يتعلق بالتطعيمات الواجب الحصول عليها لأداء مناسك الحج تشمل تطعيم الالتهاب السحائي أو شهادة سارية المفعول تثبت تطعيم الحاج بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي ACYW135 ضد فيروس الالتهاب السحائي، حيث يجب تلقي التطعيم قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات، لافتة إلى أنه يتم الحصول على الشهادة من جميع مكاتب التطعيم الدولية بكل المحافظات.

كما أوصت وزارة الصحة والسكان، بضرورة تلقي لقاح الإنفلونزا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

ونصحت الوزارة كافة الحجاج بضرورة اتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية للحماية من الإصابة بالأمراض المعدية، ومراجعة البعثة الطبية المصرية لوزارة الصحة والسكان في كافة الاستشارات الطبية والوقائية.

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