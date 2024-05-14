الثلاثاء 14 مايو 2024
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مصر

مدير الأمراض الصدرية بالصحة يكشف تفاصيل تقنية التشخيص عن بُعد بمستشفيات الصدر

الدكتور وجدى أمين
الدكتور وجدى أمين

كشف الدكتور وجدي أمين، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان، تفاصيل خدمة التشخيص عن بُعد بمستشفيات الأمراض الصدرية، موضحا أن تلك التقنية متوفرة فى عدد كبير من مستشفيات الأمراض الصدرية ودارى التوسع فى توفيرها فى كافة مستشفيات الصدر.

وقال أمين لـ"الدستور"، أن التقنية قائمة على تشخيص الحالات الموجودة فى مستشفيات الصدر في التخصصات الأخرى دون الحاجة إلى نقل المريض إلى مستشفى أخرى متخصص أو الحاجة إلى استدعاء طبيب متخصص لمناظرة وتشخيص الحالة، والحصول على الخدمة الطبية المتكاملة فى المستشفى.

 التشخيص عن بُعد

وأوضح أن أجهزة التشخيص عن بُعد تساعد الطبيب الموجود فى مستشفى الصدر على مناظرة الحالة مع استشارى فى أى مستشفى اخرى، حيث أن تلك الأجهزة مدعمة ببعض التقنيات الحديثة ومنها سماعة اليكترونية التى تسمح للأطباء المعاونين بالمستشفيات الأخرى سماع ضربات القلب بالإضافة إلى جهاز أشعة تليفزيونية يتيح للطبيب المعاون إجراء الأشعة عن بُعد.

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وقال إن خدمات التشخيص عن بُعد متوفرة فى مستشفيات صدر؛ "بورسعيد - المنصورة - دمنهور - منوف – الفيوم – دمنهور - المعمورة - طنطا - سوهاج - المنيا"، كما يتوفر جهاز مركزي في برنامج مكافحة الدرن.

إنجازات مستشفيات الأمراض الصدرية

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية ل 902 ألفا و635 مواطنًا بمستشفيات الأمراض الصدرية علي مستوي محافظات الجمهورية، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2024.

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات المقدمة شملت 742 ألفا و779 خدمة بالعيادات الحارجية المجانية والاقتصادية، والعيادات المسائية وأقسام الطوارئ، كما تم تقديم الرعاية الطبية ل 19 ألفا و687 مواطنا في الأقسام الداخلية المجانية والإقتصادية والرعايات المركزة، بالاضافة الى تقديم خدمات الأشعة ل 137 ألفا و370 حالة منها( 87229 أشعة عادية، و43106 أشعة مقطعية، و7035 أشعة تلفزيونية).
 

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