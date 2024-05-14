الثلاثاء 14 مايو 2024
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مصر

الصحة: توافر كافة التطعيمات الإجبارية للحجاج قبل السفر

التطعيمات للحجاج
التطعيمات للحجاج قبل السفر

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، توافر كافة التطعيمات الإجبارية للحجاج قبل السفر لأداء فريضة الحج، من خلال المكاتب الدولية المخصصة لتطعيم المسافرين.

وأشار في تصريحات لـ"الدستور" إلى ضرورة الحصول على تطعيم الالتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي، وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام، أو أن يكون لدى الراغبين لأداء فريضة الحج أو العمرة شهادة تطعيم بالالتهاب السحائي سارية المفعول خلال آخر 5 سنوات.

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وفيما يتعلق بلقاح الإنفلونزا الموسمية، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هناك توصية بأهمية الحصول على تطعيم ضد الإنفلونزا، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة لتفادى المضاعفات الصحية خلال موسم الحج.

طعم السحائي الرباعي المقترن

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، إن الوزارة توفر ما يقارب من 600 ألف جرعة سنويًا من طعم "السحائي الرباعي المقترن" لتطعيم الحجاج والمعتمرين، مؤكدًا توافر التطعيمات الضرورية للمعتمرين والحجاج في كل مكاتب التطعيمات الدولية التي يبلغ عددها 160 مكتبًا دوليًا موزعة على كل المحافظات.

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وأفاد بأنه يمكن الاستعلام عن مكاتب الصحة التي توفر خدمات التطعيم للمسافرين من خلال الاتصال برقم الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان (105) أو الموقع الرسمي للوزارة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، إن وزارة الصحة تشدد دائما على اتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية للحماية من الإصابة بالأمراض المعدية، ومراجعة البعثة الطبية المصرية لوزارة الصحة والسكان في كل الاستشارات الطبية والوقائية.

الصحة التطعيمات الإجبارية فريضة الحج بالالتهاب السحائي البعثة الطبية الخط الساخن

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