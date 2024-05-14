الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بحضور الرئيس السيسى.. إطلاق النسخة الثالثة من مؤتمر "صحة إفريقيا" 3 يونيو

المعرض الطبى الإفريقي
المعرض الطبى الإفريقي

أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية عن إطلاق النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي "صحة إفريقيا Africa Health ExCon"، تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"، والذي سيقام تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، 3 يونيو المقبل.

تبدأ فعاليات الحدث للزائرين في الفترة من 4 إلى 6 يونيو 2024، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية- مركز مصر للمعارض بالقاهرة، وهو الحدث السنوي الأكبر بمجال الصحة على مستوى إفريقيا، الذي يستعرض الخبرات والإسهامات الدولية لتعزيز القطاع الطبي على مستوى القارة الإفريقية.

يعد "صحة إفريقيا Africa Health ExCon 2024" فرصة ذهبية للشركات العاملة في خدمات الرعاية الصحية والدواء لاستكشاف إمكانات الاستثمار في إفريقيا، بما يسهم في تسريع نمو تلك الصناعات على مستوى إفريقيا.

الرعاية الصحية و"الشراء الموحد" تطلقان برنامجًا توعويًا بعنوان "Choose Wisely"

 ويجمع المؤتمر والمعرض كافة ممثلي القطاع الطبي والصحي ليوفر لهم فرصة استثنائية للاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات في مختلف القطاعات الطبية. ومن المتوقع أن يجذب المؤتمر أكثر من 500 عارض من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 60،000 زائر من أكثر من 100 دولة حول العالم.

وتحرص مختلف أجهزة الدولة المصرية على دعم وتنظيم المؤتمر، إيمانًا بأهميته في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للرعاية الطبية، بعدما نجحت مصر في تدشين أول منصة أعمال رقمية لاستعراض الخبرات على مستوى القارة الإفريقية والإسهامات الدولية لتعزيز القطاع الطبي.

وقال اللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية: "تتمثل أهم أهداف مؤتمر ومعرض صحة إفريقيا 2024 Africa Health ExCon في الالتزام بأجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063، خاصة تطلعها نحو إفريقيا مزدهرة الذي يرتكز على تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة، من خلال تعزيز توطين الصناعات الطبية ومواجهة التحديات التي تواجه قارة إفريقيا في هذا المجال". 

وأضاف زيدان: "كما يهدف المؤتمر والمعرض إلى تعزيز التبادل التجاري بين مختلف دول القارة، والذي يعد جزءًا أساسيًا آخر من أجندة الاتحاد الإفريقي، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الطبي وتعزيز التنمية المستدامة على المدى الطويل".

من جهته، صرّح الدكتور كمال عبيد، المدير التنفيذي لمؤتمر ومعرض صحة إفريقيا، قائلا: "يمثل (صحة إفريقيا) منصة استراتيجية هامة لتطوير القطاع الصحي في إفريقيا، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، وهو ما يؤكد دور مصر الرائد في مجال الرعاية الطبية، وإمكاناتها في تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمرضى من جميع أنحاء إفريقيا".

الرعاية الطبية

وأضاف: "يتجاوز المؤتمر الحدود الجغرافية سعيًا لسد فجوة الوصول إلى الرعاية الطبية وتعزيز ثقافة التعاون والابتكار، بما يتسق مع رؤية وتوجهات الدولة المصرية على جذب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في تطوير القطاع، وهو ما انعكس على حرص كافة جهات الدولة وكبار المسئولين في قطاعي الصحة والدواء على المشاركة؛ لمناقشة التحديات والحلول المتعلقة بتطوير وتعزيز استدامة القطاع الطبي في مختلف أنحاء القارة الإفريقية ".

txt

هيئة الشراء الموحد: توقيع مذكرة تفاهم لتوطين صناعة اللقاحات الطبية

وتحظى النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي "صحة إفريقيا Africa Health ExCon"، بدعم العديد من الشركات العالمية الرائدة في مجال الرعاية الطبية، وشملت قائمة الرعاة البلاتينيين كلا من شركات: جريفولز- مصر، ميدترونيك، فايزر، جنرال إلكتريك للرعاية الصحية، روش، سيمنز هيلثنيرز، نوفارتس، إتش في دي لايف ساينسز، أسترازينيكا، اكديما، فيما ضمت قائمة الرعاة الذهبيين كلا من شركات: سانوفي، كلينيلاب، فيلبس، سنايب دياجنوستك، بينما شملت قائمة الرعاة الفضيين: بنك القاهرة، التجاري وفا بنك، إيفا فارما، كيميت ميديكال.

وشهد معرض ومؤتمر "صحة إفريقيا 2023" في نسخته الثانية نجاحا هائلًا، حيث جمع 39.964 من المتخصصين في الرعاية الصحية والتجارة من 113 دولة، وتميز الحدث بعقد 29 مؤتمرًا علميًا، و26 ورشة عمل، و316 جلسة، بمشاركة 1547 متحدثًا. وقدم 320 عارضًا أحدث منتجاتهم وابتكاراتهم في مجال التكنولوجيا الطبية، بينما شاركت 23 جهة راعية و5 أجنحة و15 شريكًا دوليًا في الحدث. حضر المؤتمر أكثر من 360 من ممثلي الرعاية الطبية الحكوميين والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم، حيث ناقشوا سبل تطوير استراتيجية مستدامة للرعاية الطبية في إفريقيا، وأظهر المؤتمر التزامًا قويًا بتحسين الرعاية الطبية في القارة، ووفر منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعرفة بين المتخصصين من مختلف البلدان. كما ساهم في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الطبية، وفتح المجال أمام فرص جديدة للاستثمار والتجارة.
 

IMG-20240514-WA0005
IMG-20240514-WA0005
IMG-20240514-WA0004
IMG-20240514-WA0004
IMG-20240514-WA0006
IMG-20240514-WA0006
الهيئة المصرية للشراء الموحد التكنولوجيا الطبية خدمات الرعاية الصحية الدواء أفريقيا

مواد متعلقة

المجالس الطبية المتخصصة.. الكشف الطبي للمعاقين

مدير الأمراض الصدرية بالصحة يكشف تفاصيل تقنية التشخيص عن بُعد بمستشفيات الصدر

الرقابة الصحية تبحث آفاق التعاون المشترك في جودة الرعاية الصحية مع وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

الصحة تلقي محاضرة عن مستقبل الرعاية الصحية في مكافحة الأوبئة الجديدة أسبوع أبوظبي العالمي

الصحة تبحث مع وزيرة صحة أرمينيا التعاون في مجال الصيدلة وصناعة الدواء

رئيس هيئة الدواء يجتمع مع ممثلي المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية

الرعاية الصحية: توجه الشكر للكوادر التمريضية.. وتؤكد لدينا 13 ألف عضو بالتأمين الصحى الشامل

الأكبر فى مصر.. تفاصيل المدينة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية

الأكثر قراءة

كواليس أزمة انضمام عمر مرموش إلى المنتخب استعدادًا لـ"تصفيات المونديال"

محامى ضحية عصام صاصا: مستعد لإقناع أهالى "أحمد" بقبول 100 جمل أو 1000 دينار ذهب

شهادات مزورة.. "الأموال العامة" تداهم كيان تعليمي وهمي بالإسكندرية

هل يخون محمد الشناوى الأهلى فى «أم المعارك» انتصارًا لأنانيته؟

البقيع الأصغر.. مشاريع تطوير شاملة تضفي رونقًا جديدًا على أضرحة آل البيت

الرئيس الأمريكى فى ورطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية