الرقابة الصحية: حصول ٦ مستشفيات جديدة على اعتماد جهار "GAHAR" بمحافظات الجمهورية

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، في بيان رسمي لها اليوم، عن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد، حيث حصلت ستة مستشفيات جديدة على اعتماد جهار GAHAR بمحافظات (جنوب سيناء- أسوان- الجيزة -الاسماعيلية- بورسعيد)، وذلك بعد تقييم الخدمات الصحية بهذه المستشفيات وفقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا)، وهم:

- مستشفى طابا المركزي بجنوب سيناء

- مستشفى سانت كاترين المركزي بجنوب سيناء

- مستشفى الكاشف التخصصي بأسوان

- مستشفى ويل كير بالجيزة

- مستشفى عطاء التخصصي ببورسعيد

- مستشفى الخير والبركة بالإسماعيلية

كما حصلت أربع وحدات طب أسرة بالإسماعيلية على شهادة الاعتماد الصادرة عن الهيئة، وهي:

وحدة طب أسرة السويدات، وحدة طب أسرة تل ثمود، وحدة طب أسرة الأبطال، وحدة طب أسرة فنارة.

مستشفى الأورام وأمراض الدم

شملت قرارات اللجنة اعتماد كلا من معمل ابن سينا بقنا، مركز دنيا العيون لجراحة العيون المتخصصة بالجيزة، كما تضمنت قرارات اللجنة تجديد اعتماد مستشفى الأورام وأمراض الدم بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي - القاهرة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن حرص المستشفيات باختلاف مستويات الخدمات الطبية المتخصصة التي تقدمها، على الاعتماد وتجديد الاعتماد إنما يعكس التمسك بمكتسبات تطبيق معايير الجودة وتحسين النظم الصحية داخل المنشأة، معربا عن فخره بانضمام المنشآت الصحية من داخل وخارج محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل لقافلة المنشآت الحاصلة على اعتماد "جهار" GAHAR مما يعد دليلًا قويًا على نجاح المنظومة الجديدة في نشر ثقافة الجودة بين مختلف مقدمي الخدمات الصحية وتحفيز المنشآت على تحسين مستوى الرعاية الصحية، وتقديم أفضل خدمات للمواطنين بما يتماشى مع الهدف الاستراتيجي الذي تسعى الدولة المصرية إلى سرعة تحقيقه وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير خدمات صحية وفقا لأعلى مستويات الجودة العالمية لجميع المواطنين، وذلك ما تحققه منظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها أداة تحقيق مبدأي العدالة والجودة بالرعاية الصحية.

وأضاف د.أحمد طه، أن اشتراط تطبيق المنشآت الصحية لمعايير الجودة الوطنية للدخول تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل ساهم بقوة في دفع المستشفيات نحو سرعة التأهيل والحصول على الاعتماد من GAHAR، بما يسهم في زيادة عدد المنشآت الصحية المعتمدة بالمحافظات السياحية ويعزز المنافسة في سوق السياحية العلاجية؛ لاطمئنان المريض الدولى علي توافر خدمات صحية متنوعة وبأعلى مستويات الجودة العالمية، لافتا إلى حرص الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم والبرامج التدريبية لجميع المنشآت؛ لتبسيط فهم أدلة المعايير وتأهيلها لسرعة الحصول على الاعتماد من جهار.