بالانفوجراف.. الرعاية الصحية تستعرض انجازات تطوير منظومة التمريض بمحافظات التأمين الصحي الشامل

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إنجازاتها الهامة في تطوير منظومة التمريض في المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، والسويس"، في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أن إنجازات الهيئة في تطوير منظومة التمريض تهدف إلى تعزيز جودة الرعاية الصحية وتطوير مهارات الكوادر التمريضية، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد السبكي، أن الإنجازات شملت تطوير الأجور والمرتبات، حيث تم مضاعفة رواتب التمريض للعاملين في الهيئة العامة للرعاية الصحية، حيث تتراوح الرواتب بين 8000 إلى 17،000 جنيه، وذلك بناءً على الدرجة الوظيفية والكفاءة والتميز العلمي.

وأضاف الدكتور السبكي، أن هيئة الرعاية الصحية قد وفرت برامج تدريبية متميزة لأكثر من 13،000 ممرض وممرضة في المنشآت الصحية التابعة لها، تهدف هذه البرامج إلى تطوير المهارات العلمية والمهنية واللغوية والبحثية التكنولوجية، بالإضافة إلى تنمية مهارات التواصل، كما يشمل التدريب تطوير المهارات الإكلينيكية من خلال توفير فرص التدريب في أفضل المستشفيات الأوروبية، مثل إيطاليا، بالإضافة إلى جهود الهيئة أيضًا في استقدام الخبرات العالمية لتبادل المعارف والتطورات الحديثة في مجال الرعاية التمريضية.

تطوير زي جديد للطواقم التمريضية

وأضاف السبكي، أن الهيئة عملت على تطوير زي جديد للطواقم التمريضية في المنشآت الصحية التابعة لها، بالإضافة إلى تقسيم فئات التمريض وتخصيص زي مميز لكل قسم من أقسام المستشفى، وتستخدم الهيئة ألوانًا متنوعة ومميزة للإناث والذكور، بالإضافة إلى زي مميز لرؤساء التمريض من الجنسين في المستشفيات، كما عملت الهيئة على تصميم أكواد زي مميزة بألوان وأشكال مختلفة بواقع 13 كودًا عالميًا متنوعًا، يجمع بين الخبرات الأمريكية والأوروبية في مجال تكويد الملابس الطبية وتجهيزات الطاقم الطبي، بهدف تحسين المظهر العام وتماشيًا مع الهوية البصرية المتميزة للهيئة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه تخليدًا لذكرى شهداء الواجب من الكادر التمريضي قامت الهيئة بإطلاق أسمائهم على المنشآت الصحية التابعة للهيئة، مثل اسم الشهيدة "شيماء حسن" على جناح العمليات بمستشفى الحياة ببورفؤاد التابعة لهيئة الرعاية الصحية في محافظة بورسعيد، والشهيد "محمد رفعت" على وحدة طب الأسرة أبو بلح سابقًا بمحافظة الإسماعيلية.

وتابع الدكتور السبكي، أنه تم مشاركة الكادر التمريضي في تنفيذ العديد من المبادرات الصحية التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع القطاعين الخاص والأهلي، ومنها مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة ورسائل التوعية لمرضى القلب ومبادرة الألف يوم الذهبية.

وأضاف السبكي، أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك 11 معهد رعاية الفنية للتمريض في 5 محافظات حتى الآن (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس)، حيث يتم تأهيل الطلاب وتوفير المناهج التعليمية والمهارات اللازمة لتخريج كوادر تمريضية على أعلى مستوى ممكن، وذلك وفقًا لمعايير الجودة واحتياجات سوق العمل.

جهود نقيب عام التمريض

وثمَّن الدكتور السبكي، جهود الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض والمشرف العام على منظومة التمريض بالهيئة العامة للرعاية الصحية وعضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، على جهودها النقابيّة والتنفيذية بهيئة الرعاية الصحية لإحداث طفرة نوعية في منظومة الرعاية التمريضية على كافة المستويات.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أنه تأتي هذه الإنجازات في إطار التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية بتحسين جودة الرعاية الصحية في مصر وتطوير قطاع التمريض، وتعكس التحسينات التي تم تحقيقها التزام الهيئة بتوفير بيئة عمل محفزة وملائمة للتمريض، وتعزيز الكفاءات والمهارات العلمية والمهنية للكوادر التمريضية، بما يتماشي مع رؤية القيادة السياسية في تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق رؤية مصر 2030.

انجازات تطوير منظومة التمريض بمحافظات التأمين الصحي

انجازات تطوير منظومة التمريض بمحافظات التأمين الصحي

انجازات تطوير منظومة التمريض بمحافظات التأمين الصحي

انجازات تطوير منظومة التمريض بمحافظات التأمين الصحي

انجازات تطوير منظومة التمريض بمحافظات التأمين الصحي