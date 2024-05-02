الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

رابط الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكيا 2024 وأسباب رفض اللوتري الأمريكي

الهجرة العشوائية
الهجرة العشوائية لأمريكيا

تستعد وزارة الخارجية الأمريكية لإعلان نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024 المعروفة إعلاميًا باسم "اللوتري الأمريكي" و"برنامج تأشيرة التنوع DV" خلال الأيام المقبلة.

موعد إعلان نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكيا 2024

حددت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم السبت الموافق 4 مايو 2024 موعدًا لإعلان نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024.

وتمنح الولايات المتحدة الأمريكية 55 ألف بطاقة خضراء من المتقدمين الفائزين في القرعة العشوائية التي تُجريها وزارة الخارجية، ضمن برنامج اللوتري الأمريكي 2025.

الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي 2025

ويمكن للمتقدمين في برنامج الهجرة العشوائية لأمريكا الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكية 2024 عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية، من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الخارجية الأمريكية.
  • الضغط على أيقونة تحقق من حالة الطلب (Check Status).
  • وبعد ذلك، اضغط على أيقونة "متابعة" (Continue) في الصفحة الجديدة التي ستظهر أمامك.
  • أدخل رقم التأكيد الذي تلقيته أثناء عملية التسجيل على الموقع.
  • سجل البيانات المطلوبة بدقة وصحة.
  • أدخل الرمز الموجود في الصورة كما هو معروض.
  • في النهاية انقر على الزر "إرسال" (Submit) للاطلاع على نتائجك.

وفي حالة الفوز في نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024، يجب الاحتفاظ برقم النتيجة حتى 30 سبتمبر 2025 كمرجع يمكن العودة إليه.

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أسباب رفض تأشيرة الهجرة العشوائية لأمريكا 

وحددت وزارة الخارجية الأمريكية عدة أسباب لرفض تأشيرة الهجرة العشوائية لأمريكا، من أبرزها ما يلي:-

  • عدم استيفاء شروط الأهلية للهجرة والتي تتمثل في مستوى التعليم ومهارات والجنسية.
  • تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.
  • فشل في اجتياز الفحص الطبي.
  • فشل في اجتياز مقابلة الهجرة مع مسؤول الهجرة الأمريكي.
  • تقديم طلب غير مكتمل أو غير صحيح.
  • عدم تقديم المستندات المطلوبة.
  • وجود سجل جنائي أو أمني.
  • وجود مخاوف بشأن إمكانية الهجرة غير الشرعية.
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