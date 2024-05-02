رابط نتائج اللوتري الأمريكي 2024.. نظام قرعة نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2025

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، بدء إعلان نتائج اللوتري الأمريكي 2024 للفائزين في نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا، يوم السبت الموافق 4 مايو الجاري، بداية من الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة.

نظام قرعة نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، أن نظام قرعة نتيجة الهجرة العشوائية للولايات المتحدة الأمريكية 2024/2025 يعتمد على الاختيار العشوائي من خلال يناصيب يعمل بواسطة جهاز كومبيوتر.

وتمنح الولايات المتحدة الأمريكية نحو 55 ألف تأشيرة للهجرة لمواطني لمواطني الدول ذات معدلات الهجرة المنخفضة إلى الولايات المتحدة والتي تستوفي المتطلبات المؤهلة.

رابط نتائج اللوتري الأمريكي 2024

وعن كيفية الاستعلام عن نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024، تستعد وزارة الخارجية، لتفعيل رابط نتائج اللوتري الأمريكي عبر موقعها الإلكتروني من هنا من خلال اتباع الخطوات التالية:-

أولًا: اضغط على عبارة "تحقق من حالة الطلب (Check Status).

ثانيًا: اضغط على أيقونة "متابعة" (Continue).

ثالثًا: أعد كتابة رقم التأكيد الذي تلقيته أثناء عملية التسجيل على موقع وزارة الخارجية الأمريكية.

رابعًا: اكتب البيانات المطلوبة في وثيقة التسجيل بدقة وصحة.

خامسًا: أدخل الرمز الموجود في الصورة كما هو معروض.

سادسًا: في النهاية انقر على الزر "إرسال" (Submit) للاطلاع على نتائجك.

المستندات المطلوبة لاستخراج تأشيرة الهجرة إلى أمريكا

وحددت وزارة الخارجية الأمريكية، عدة مستندات يجب استيفائها من أجل استخراج تأشيرة الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، على النحو التالي:-