الأربعاء 08 مايو 2024
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مصر

الترم الثاني.. رابط تحميل النماذج الاسترشادية لامتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 pdf

امتحانات
امتحانات

تزايدت معدلات البحث عن رابط تحميل النماذج الاسترشادية لامتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 pdf الترم الثاني خلال الفترة الجارية، بالتزامن مع إعلان وزارة التربية والتعليم بدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثاني، خلال النصف الثاني من شهر مايو، في جميع المحافظات.

النماذج الاسترشادية لامتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024

أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط تحميل النماذج الاسترشادية للصف الثالث الإعدادي 2024 pdf الترم الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية عبر موقعها الإلكتروني لتدريبهم على نظام الأسئلة الجديدة.

رابط تحميل النماذج الاسترشادية لامتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 pdf

ويمكن تحميل النماذج الاسترشادية لامتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 pdf الترم الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر قسم النماذج الاسترشادية للامتحانات عبر موقع وزارة التربية والتعليم من هنا.
  • تحديد الصف الدراسي، وهو الثالث الإعدادي 2024.
  • تحديد الفصل الدراسي الثاني.
  • النقر على تحميل النماذج الاسترشادية المتاحة.
  • تحديد المادة الدراسية التي ترغب في تحميل نماذجها.
  • يتم تنزيل هذه النماذج على الهاتف بسهولة وبسرعة، حيث يمكن مشاهدتها ومراجعتها.

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جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الدقهلية

  • السبت 18 مايو 2024.. اللغة العربية.
  • الأحد 19 مايو 2024.. الجبر والإحصاء، والتربية الدينية.
  • الإثنين 20 مايو 2024.. العلوم، والكمبيوتر.
  • الثلاثاء 21 مايو 2024.. الدراسات الاجتماعية.
  • الأربعاء 22 مايو 2024.. الهندسة، والتربية الفنية.
  • الخميس 23 مايو 2024.. اللغة الأجنبية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة القليوبية 

  • السبت 18 مايو.. اللغة العربية والخط والإملاء.
  • الأحد 19 مايو.. العلوم، والتربية الدينية.
  • الإثنين 20 مايو.. اللغة الأجنبية، والتربية الرياضية.
  • الثلاثاء 21 مايو.. الهندسة، والتربية الفنية.
  • الأربعاء 22 مايو.. الجبر والإحصاء.
  • الخميس 23 مايو.. الدراسات الاجتماعية، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الإسكندرية

  • السبت 18 مايو.. اللغة العربية، والتربية الدينية.
  • الأحد 19 مايو.. اللغة الأجنبية.
  • الإثنين 20 مايو.. العلوم.
  • الثلاثاء 21 مايو.. الجبر، والتربية الفنية.
  • الأربعاء 22 مايو دط.. الهندسة، والحاسب الآلي.
  • الخميس 23 مايو.. الدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية.

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