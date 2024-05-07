وفرت وزارة التربية والتعليم نماذج الوزارة الاسترشادية للصف الثالث الاعدادي بالاجابات عبر موقعها الإلكتروني ليستعين بها الطلاب في التعود على طبيعة امتحانات الشهادة الاعدادية.

وتساعد النماذج الاسترشادية للصف الثالث الإعدادي في إعداد الطلاب للاختبارات النهائية من خلال توفير ممارسة إضافية للأسئلة والمواضيع التي يمكن أن يتم اختبارها، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط نماذج الوزارة الاسترشادية للصف الثالث الاعدادي 2024 pdf بالاجابات.

نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادي pdf

رفعت وزارة التربية والتعليم نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادي pdf، وهى نماذج الوزارة الاسترشادية للصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الثاني، وهي محاكاة ومطابقة لنماذج نظام امتحانات هذا العام، وتساعد الطلاب على فهم نمط الأسئلة والإجابات المحتملة، وتحسين مهاراتهم في الفهم والتحليل والتفكير النقدي.

ويمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الإطلاع على نماذج الوزارة الاسترشادية للصف الثالث الاعدادي 2024 pdf بالاجابات من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، ثم اختيار الفصل الدراسي والصف الدراسي والسنة الدراسية والمادة التي يريد الإطلاع على نماذج الوزارة الاسترشادية الخاصة بها.

موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني

تبدأ امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 18 مايو في أغلب محافظات الجمهورية، حيث تضع مديريات التربية والتعليم جدول الشهادة الاعدادية الترم الثاني منفصل وبما يتناسب مع ظروفها الخاصة، على أن يتم الانتهاء من امتحانات الاعدادية خلال مايو الجاري في كافة المحافظات لتستعد المدارس لامتحانات الثانوية العامة التي تبدأ في 10 يونيو المقبل للمواد التي لا تضاف للمجموع.

واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جدول امتحانات ثالثة إعدادي الترم التاني، وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الخميس ١٦ مايو حتى الأربعاء ٢٢ مايو ، وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أنه سيتم امتحان مواد المستوى الرفيع لطلاب الصف الثالث الإعدادي، يومى الاثنين الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٩، الثلاثاء ٢٠٢٤/٤/٣٠ مع استمرار الامتحانات حتى لو اعترضتها إجازة رسمية.

وجاء جدول امتحانات ثالثة إعدادي الترم التاني بالقاهرة: