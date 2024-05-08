الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رابط تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الاسترشادية 2024 الترم الثاني

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

رابط تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الاسترشادية 2024 الترم الثاني، ارتفعت معدلات البحث على جوجل، بتلك الكلمات البحثية، من الطلبة والطالبات في جميع المحافظات خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني اليوم.

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024

رابط تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني pdf ، فعلته وزارة التربية والتعليم في جميع المواد عبر موقعها الإلكتروني، لتدريب الطلاب على نظام الامتحانات الجديد.

انطلاق امتحانات الترم الثانى لصفوف النقل اليوم الأربعاء

رابط تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 pdf

ويمكن تحميل نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024 الاسترشادية من خلال اتباع الخطوات التالية:- 

  • تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنا.
  • الضغط على قسم النماذج الاسترشادية على الموقع، واختيار الصف الدراسي، وهو السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني.
  • ثم النقر على تحميل النماذج الاسترشادية المتاحة، وتحديد المادة الدراسية التي ترغب في تحميل نماذجها.
  • يتم تنزيل هذه النماذج على الهاتف بسهولة وبسرعة، حيث يمكن مشاهدتها ومراجعتها.
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مواصفات ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

تعليمات بشأن عقد الاختبارات

المديريات التعليمية وجهت عدة تعليمات بشأن عقد الاختبارات وهي حضور الطلاب إلى لجان الامتحانات قبل الوقت المحدد لبداية الامتحان بوقت كاف، ودخول اللجنة مع دق الجرس وعدم الدخول للجنة قبل دق الجرس وعدم التأخر فى دخول اللجنة، وعدم الكتابة على الجدران والديسكات وعدم استخدام أى وسائل غش وعدم التحدث مع الآخرين فى اللجنة، كى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وعدم اصطحاب أى كتب أو مذكرات تخص المادة التى يؤدى الامتحان فيها،عدم اصطحاب أى أدوات حادة أو أسلحة داخل اللجان، وكذلك جلوس الطالب فى المكان المخصص له داخل اللجنة طوال فترة الامتحانات.

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