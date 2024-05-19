الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نتيجة سنوات النقل الترم الثاني عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي

امتحانات الترم الثاني
امتحانات الترم الثاني

بعد الانتهاء من امتحانات الترم الثاني 2024 يبدأ أولياء الأمور والطلبة والطالبات في البحث عن الاستعلام عن نتائج الامتحانات برقم الجلوس 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتيجة سنوات النقل.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024

من المقرر أن تُعلن المديريات التعليمية في مختلف محافظات الجمهورية نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024 رسميًا بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة في جميع المدارس والإدارات التعليمية

نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2024

حتى الآن لم يتم الإعلان رسميا عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2024.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024

كذلك حتى الآن لم يتم الإعلان رسميا عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2024.

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بوابة نتائج التعليم الاساسي بالرقم الجلوس

 

وفور الاعلان عن ظهور نتيجة سنوات النقل يتم الاستعلام عنها عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي لطلبة وطالبات محافظة القاهرة كما يلي:

انتقل إلى موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.

أدخل رقمك القومي.

اختر المرحلة التعليمية من بين الابتدائية او الإعدادية.

اختر الصف الدراسي من بين

نتيجة الصف الرابع الابتدائي.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي.

نتيجة الصف السادس الابتدائي.

اختر العام الدراسي.

اختر الفصل الدراسي (الأول / الثاني).

اضغط على زر "استعلام".

ستظهر نتائجك على الشاشة.

بوابة التعليم الأساسي 2024.. الاستعلام عن نتيجة سنوات النقل

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس

دلالات الالوان في نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

وفقًا لوزارة التربية والتعليم، ستظهر نتائج الصف الرابع الابتدائي بنظام الألوان وذلك بعد اكتمال عمليات المراجعة والتصحيح، ويتضمن هذا النظام أربعة ألوان مختلفة، حيث يرمز كل لون إلى تقدير معين لأداء الطالب وهي كالتالي.

يُعبر اللون الأحمر عن عدم اكتساب الطالب للمهارات المطلوبة، ويرافقه نطاق درجات من 1 إلى 50 درجة.

بينما يرمز اللون الأصفر إلى الحاجة لمزيد من التعلم والدعم، ويأتي مع نطاق درجات من 50 إلى 65 درجة.

اللون الأخضر يدل على امتلاك الطالب للمعارف والمهارات المطلوبة، وترافقه درجات تتراوح بين 65 و85 درجة.

أما اللون الأزرق فيشير إلى تجاوز الطالب التوقعات واكتسابه المهارات بشكل متميز، مع درجات تتراوح من 85 إلى 100 درجة.

نتيجة الصف الرابع الإبتدائي نتيجة الصف الخامس الابتدائي نتيجة الصف السادس الابتدائي بوابة نتائج التعليم الأساسي موقع وزاره التربيه والتعليم

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