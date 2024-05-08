الرسمي.. رابط تحميل النماذج الاسترشادية للصف الثاني الإعدادي pdf 2024 الترم الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم تفعيل رابط تحميل النماذج الاسترشادية للصف الثاني الإعدادي pdf 2024 الترم الثاني لتدريب الطلاب على أسئلة الامتحانات والإجابات المثالية، بالتزامن مع إعلان مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023-2024 نهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع المقبل.

رابط تحميل النماذج الاسترشادية للصف الثاثني الإعدادي pdf 2024

ويستعرض "الدستور" رابط تحميل النماذج الاسترشادية للصف الثاني الإعدادي pdf 2024 الترم الثاني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم وخطوات التحميل عبر السطور التالية:-

أولأً:- الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسمي من هنا.

ثانيًا: الضغط على قسم النماذج الاسترشادية على الموقع.

ثالثًا: تحديد الصف الدراسي، وهو الثاني الإعدادي 2024.

رابعًا: النقر على تحميل النماذج الاسترشادية المتاحة.

خامسًا: تحديد المادة الدراسية التي ترغب في تحميل نماذجها.

أخيرًا: يتم تنزيل هذه النماذج على الهاتف بسهولة وبسرعة، حيث يمكن مشاهدتها ومراجعتها.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2024 القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، اعتماد جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2024 الترم الثاني على النحو التالي:-

يوم الأربعاء الموافق 8 من مايو 2024: امتحان مادة (اللغة الإنجليزية).

يوم الخميس الموافق 9 من مايو 2024: امتحان مادة (اللغة العربية والإملاء والخط العربي).

يوم السبت الموافق 11 من مايو 2024: امتحان مادة (العلوم).

يوم الأحد الموافق 12 من مايو 2024: امتحان مادة (الجبر).

يوم الاثنين الموافق 13 من مايو 2024: امتحان مادة (الدراسات الاجتماعية).

يوم الثلاثاء الموافق 14 من مايو 2024: امتحان مادة (الهندسة).

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2024 في أسيوط

كما اعتمدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2024 على النحو التالي:-

يوم الخميس الموافق 9 من مايو 2024: امتحان (اللغة العربية والخط العربي والإملاء - امتحان الهندسة).

يوم الأحد الموافق 12من مايو 2024: امتحان (الدراسات الاجتماعية - الحاسب الآلي - امتحان التربية الدينية).

يوم الثلاثاء الموافق 14 من مايو 2024: امتحان (الجبر - امتحان اللغة الأجنبية).

يوم الخميس الموافق 16 من مايو 2024: امتحان (العلوم - امتحان التربية الفنية).

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